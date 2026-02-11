Apple brengt al jarenlang producten uit voor gebruik in huis en met HomeKit, de Woning-app en het Apple Home-ecosysteem is er ook veel wat je al kan doen met Apple-producten en smart home. Zeker sinds de komst van de smart home-standaard Matter is het aanbod steeds groter geworden. Maar 2026 lijkt voor Apple een belangrijk smart home-jaar te worden, met diverse nieuwe producten. Dit zijn de aankomende smart home-producten van Apple die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf een grote slag slaat in 2026.

Apple’s hernieuwde focus op smart home

Apple bracht in 2018 haar eerste eigen échte smart home-product op de markt, namelijk de HomePod. Maar eigenlijk is het begin van Apple’s HomeKit-platform al eerder begonnen, met de komst van de (hernieuwde) Apple TV en tvOS in 2015. De Apple TV is voor veel mensen het kloppend hart van een Apple smart home, hoewel de HomePod ook die rol op zich kan nemen. Apple heeft sinds de eerste HomePod alleen nog maar wat nieuwe Apple TV-modellen en een kleinere HomePod mini uitgebracht, maar de echte smart home-golf moet nog komen.

Twee jaar geleden werd door betrouwbare bronnen al gezegd dat Apple de “smart home als topprioriteit ziet voor de komende twee jaar”. Tot op heden hebben we daar nog niet veel van gezien, maar alles wijst erop dat 2026 toch het jaar gaat worden. Hoe Apple dat gaat doen? Met een reeks aan nieuwe producten. Zowel volledig nieuwe apparaten als opvolgers van de huidige favorieten.

#1 Smart home-display (of HomePod met scherm)

Al jaren gaan de geruchten over de HomePod met scherm (of Apple’s smart home-display, zoals het product mogelijk is). Deze zou als centrale hub voor al je HomeKit- en Matter-accessoires moeten fungeren en wordt een compleet nieuw product, bedoeld als display voor aan de muur of voor in een standaard op bijvoorbeeld een plank of kast. Het wordt een soort iPad-light, maar dan met focus op smart home voor snelle bediening. De naam homeOS (als mogelijk nieuw besturingssysteem voor dit apparaat) is ook al veelvuldig opgedoken. Dat doet vermoeden dat Apple het écht serieus gaat nemen. Dit nieuwe apparaat verwachten we nog deze eerste helft van het jaar, mogelijk ergens in het voorjaar.

#2 Apple’s eigen smart home-beveiligingscamera

Apple zou daarnaast ook al jaren werken aan een eigen beveiligingscamera voor in huis. Deze zou volledig geintegreerd zijn in de Woning-app en werkt zelfs draadloos. Er zouden gezichtsherkenning en infraroodsensoren inzitten, om te bepalen wie er in de kamer is. Op die manier is er veel mogelijk qua automatiseringen in huis. Automatiseringen in HomeKit werken nu voornamelijk nog alleen op basis van tijd of op basis van globale locatie (lees: je vertrekt van huis of komt thuis). Maar wat nou als je ook binnenshuis dingen kan automatiseringen, bijvoorbeeld als een camera een specifiek persoon in de kamer ziet lopen? Dan kan een slimme speaker de afspeellijst afspelen van het account van die persoon. Of een lichtscène activeren die die persoon prettig vindt.

Er wordt overigens ook al enige tijd gesproken over een slimme deurbel van Apple. Of het hier stiekem om hetzelfde product gaat, is niet helemaal duidelijk. Maar dat is echter wel mogelijk, aangezien het hier beide om een draadloze variant lijkt te gaan, waarbij gezichtsherkenning een rol speelt.

#3 Nieuwe Apple TV: meer rekenkracht voor je smart home?

De huidige Apple TV is alweer uit 2022, maar een nieuw model ligt aan de horizon. Er was een tijd dat Apple ineens vrij rap achter elkaar nieuwe versies van de Apple TV 4Kuitgebracht had, want tussen het huidige en voorgaande model zat ongeveer anderhalf jaar. Nu, bijna drie en een half jaar later, kunnen wij niet wachten op een nieuw model. Een nieuwe Apple TV zou een snellere chip krijgen (misschien wel een A17 Pro met Apple Intelligence) en voorzien zijn van een eigen wifi-chip met betere specificaties. Betere chips kunnen bijdragen aan een stabieler smart home en we hopen ook dat er nog wat Apple Intelligence-functies voor HomeKit komen.

#4 Nieuwe HomePod mini: spec-bump maakt hem bij de tijd

Verwacht bij de HomePod mini 2 geen hele grote veranderingen, maar een nieuw model kan wel bijdragen aan een beter werkend smart home. We vermoeden dat Apple alleen de chips aan de binnenkant iets vernieuwt, met bijvoorbeeld de eigen wifi- en Bluetooth-chip. Ook zou Apple hier de tweede generatie Ultra Wideband-chip in kunnen doen, voor een betere werking van de Handoff-functie. Iets anders wat Apple kan vernieuwen, zijn de kleuren van de behuizing en een snellere S-chip. We verwachten geen support voor Apple Intelligence. Lees ook ons eerdere artikel met verwachte functies in de HomePod mini 2.

Of er ook nog een nieuwe grote HomePod in het vooruitzicht is, is nog onduidelijk. Dit model komt uit 2023 en kan nog wel even mee, al loopt hij wel weer wat achter de feiten aan als Apple straks een nieuwe HomePod mini met betere specificaties uitbrengt.

