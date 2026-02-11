Na het doorslaande succes van F1: The Movie, dat wereldwijd volle zalen trok en meerdere grote filmprijzen in de wacht sleepte, wordt er nu gewerkt aan een vervolg op deze razendsnelle racefilm.

In 2025 kwam Apple met een nieuwe productie, namelijk F1: The Movie. Deze film was een daverend succes en daarom meldt producer Jerry Bruckheimer nu dat een tweede deel op de planning staat. Wanneer deze komt en of Brad Pitt weer terugkomt om zijn rol te vertolken is nog niet duidelijk.

F1: The Movie krijgt een vervolg

F1: The Movie, die vorig jaar verscheen, was een groot succes in de bioscopen. De film bracht wereldwijd zo’n 630 miljoen dollar (ongeveer 528 miljoen euro) op en is daarmee de meest succesvolle bioscooprelease van Apple Original Films tot nu toe. De productie werd deels opgenomen tijdens de Formule 1‑seizoenen van 2023 en 2024, met scènes die zijn gedraaid tijdens echte raceweekenden, waaronder de Britse Grand Prix op Silverstone. Ook Max Verstappen komt een aantal keer in de film voorbij.

In de film speelt Brad Pitt de rol van veteraan­coureur Sonny Hayes, die na een lange afwezigheid terugkeert op het Formule 1‑grid bij het fictieve team APXGP. De film viel ook op in de prijzenwereld, want F1: The Movie is genomineerd voor vier Oscars, waaronder die voor beste film.

Tijdens de jaarlijkse Oscars‑lunch in Los Angeles liet producent Jerry Bruckheimer aan de BBC weten dat er actief aan een vervolg wordt gewerkt. Details over zowel de planning als de cast wilde hij nog niet geven. Ook of Brad Pitt opnieuw in de huid van Sonny Hayes kruipt, is dus nog niet bekend, al gaf Bruckheimer wel aan dat hij betrokken zal zijn bij de casting.

Met het succes van F1: The Movie en de bevestiging van een vervolg lijkt Brad Pitt nog lang niet uitgeraced in de wereld van de Formule 1‑films. Wanneer de opnames van dit vervolg beginnen en we deze film in de bioscoop zien, is nog niet bekend. In de tussentijd kan je F1: The Movie sinds 12 december 2025 kijken op Apple TV.

F1-race bekijken

In maart 2026 maart gaat traditiegetrouw het F1-seizoen weer van start met de Grand Prix van Australië. Om de races live te kunnen volgen heb je een abonnement op Viaplay nodig. Sluit je dat meteen voor een jaar af, dan ben je meteen een stuk goedkoper uit dan wanneer je maand tot maand betaalt.

Niets missen van de Formule 1? Dan moet je deze Formule 1-apps op je iPhone of iPad hebben staan!