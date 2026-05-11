Updates voor Apple TV en HomePod: bugfixes met tvOS 26.5

tvOS 26.5 en HomePod software-update 26.5 zijn nu beschikbaar. In deze versies draait het vooral om bugfixes en verbeterde beveiliging.

In tvOS 26.4 kregen we nog drie nieuwe functies op de Apple TV, maar met de nieuwe versie heeft Apple niks zichtbaar nieuws in petto. tvOS 26.5 is een echte bugfixupdate, maar verbetert mogelijk wel de werking van je Apple TV. Datzelfde geldt voor de HomePod software-udpate 26.5, die tegelijkertijd verschenen is.

tvOS 26.5 beschikbaar

In tvOS 26.5 draait het louter om verbeteringen achter de schermen. Geen nieuwe opties, knoppen of menu’s: slechts bugfixes, verbeterde beveiliging en algemene verbeteringen ten gunste van de prestaties van de Apple TV. Toch raden we aan de update snel te installeren, om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk blijft werken.

De releasenotes zijn als volgt:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

tvOS 26.5 downloaden

Je downloadt tvOS 26.5 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Wat geldt voor de Apple TV, geldt ook voor de HomePod en HomePod mini. Geen merkbare nieuwe functies dus, maar verbeterde prestaties voor Apple’s slimme speaker. Wellicht dat er in de code van deze versie nog wat hints opduiken naar de nieuwe modellen die later dit jaar beschikbaar komen, maar dat zullen we later pas ontdekken.

Dit zijn de releasenotes van HomePod software-update 26.5:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

