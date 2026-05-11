tvOS 26 Update

Updates voor Apple TV en HomePod: bugfixes met tvOS 26.5

Nieuws iDevices
tvOS 26.5 en HomePod software-update 26.5 zijn nu beschikbaar. In deze versies draait het vooral om bugfixes en verbeterde beveiliging.
Benjamin Kuijten -

In tvOS 26.4 kregen we nog drie nieuwe functies op de Apple TV, maar met de nieuwe versie heeft Apple niks zichtbaar nieuws in petto. tvOS 26.5 is een echte bugfixupdate, maar verbetert mogelijk wel de werking van je Apple TV. Datzelfde geldt voor de HomePod software-udpate 26.5, die tegelijkertijd verschenen is.

tvOS 26.5 beschikbaar

In tvOS 26.5 draait het louter om verbeteringen achter de schermen. Geen nieuwe opties, knoppen of menu’s: slechts bugfixes, verbeterde beveiliging en algemene verbeteringen ten gunste van de prestaties van de Apple TV. Toch raden we aan de update snel te installeren, om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk blijft werken.

De releasenotes zijn als volgt:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

tvOS 26.5 downloaden

Je downloadt tvOS 26.5 als volgt:

  1. Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app.
  2. Kies voor Systeem, helemaal onderaan.
  3. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden.
  4. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.
Bekijk ook
Apple TV HD in 2021

Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo

Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.

HomePod software-update 26.5 beschikbaar

Wat geldt voor de Apple TV, geldt ook voor de HomePod en HomePod mini. Geen merkbare nieuwe functies dus, maar verbeterde prestaties voor Apple’s slimme speaker. Wellicht dat er in de code van deze versie nog wat hints opduiken naar de nieuwe modellen die later dit jaar beschikbaar komen, maar dat zullen we later pas ontdekken.

Dit zijn de releasenotes van HomePod software-update 26.5:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 26.5 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

  1. Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad.
  2. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat.
  3. Tik op Software-update.
HomePod updaten naar HomePod software-update 16
  1. De app zal nu controleren op updates.
  2. Je ziet nu versienummer en grootte.
  3. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken.
  4. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Bekijk ook
HomePod vs HomePod mini.

Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken

Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

watchOS 26.5 nu te downloaden: deze nieuwe wijzerplaat vind je nu op de Apple Watch
'Apple focust met nieuwe Apple Watch-modellen op deze twee verbeteringen (ten koste van Touch ID)'
Gerucht: 'Apple bijna klaar voor massaproductie AirPods Pro met camera'
Gerucht: 'iPhone 18 Pro krijgt twee verbeteringen voor het display dankzij nieuwe techniek'
'iPhone 18 krijgt twee downgrades én komt later: dit is waarom'

tvOS 26

tvOS 26 is de grote update voor de Apple TV van 2026. In tvOS 26 is het design vernieuwd volgens de Liquid Glass-designstijl, hoewel dit niet naar alle voor tvOS 26 geschikte Apple TV-modellen komt. Nieuwe functies zijn de uitgebreidere profielenopties, de vernieuwde Muziek-app, het kiezen van een standaardspeaker, nieuwe screensavers en meer. De update werd uitgebracht op 15 september 2025. Op onze pagina lees je meer over tvOS 26.

tvOS 26 overzicht
Alles over tvOS 26 De beste functies van tvOS 26 Nieuw voor de Muziek-app in iOS 26 en tvOS 26 Geschikte modellen voor tvOS 26 Liquid Glass, het nieuwe design van Apple

Ook interessant

HomePod + Apple TV

Apple TV en HomePod zijn de beste maatjes: zo werken Apple’s smart home-producten samen

Nieuws 3 reacties
HomePod + Apple TV

Dit is waarom de nieuwe Apple TV (en meer) nog altijd op zich laat wachten

Nieuws
HomePod mini nu in oranje

Apple HomePod mini is hier tijdelijk fors in prijs verlaagd

Deals
tvOS 26 Update

Updates voor Apple TV en HomePod: tvOS 26.4 en meer zijn nu te downloaden

Nieuws 1 reactie
HomePod mini review in meerdere kleuren.

Waar blijft de HomePod mini 2 toch? ‘Nieuw model ligt al maanden klaar’

Nieuws 9 reacties
tvOS 26 functies

Deze drie nieuwe functies brengt tvOS 26.4 naar je Apple TV (maar er verdwijnt ook wat)

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar