iOS 26.3 en iPadOS 26.3 nu beschikbaar: dit is er nieuw op je iPhone en iPad
De afgelopen anderhalve maand is Apple druk bezig geweest met het testen van de nieuwste updates voor iPhone en iPad: iOS 26.3. Hoewel de écht grote voorjaarsupdate nog moet komen, is iOS 26.3 alvast een klein voorgerechtje. De update, samen met iPadOS 26.3 en alle andere soortgelijke versies, draaien om enkele verbeteringen vanwege regelgeving in de EU en andere kleine nieuwe functies. Ook heeft Apple met deze nieuwe updates wat problemen opgelost.
iOS 26.3 en iPadOS 26.3 beschikbaar
Voor iPhones en iPads met eigen Apple-modemchip komt er een functie waardoor je aan kan geven dat je exacte locatie niet meer gedeeld wordt met je provider. Momenteel werkt dit dus alleen bij de iPhone Air, iPhone 16e en iPad Pro M5 met Cellular, maar de komende jaren zal dit naar nog veel meer modellen komen. Het geeft je wat meer privacy, zonder in te leveren op gebruikerservaring. Helaas werkt het nog niet bij Nederlandse providers, maar wij hopen dat dit snel gaat gebeuren.
Verder is het dankzij deze update makkelijker om over te stappen van Android naar iPhone. Dit is ontstaan uit een samenwerking met Google, want met de Zet over naar Android-optie in de instellingen van je iPhone kun je gemakkelijk alles overzetten door de twee apparaten bij elkaar te houden. Tot slot heeft Appel vanuit EU-regels wat zaken aangepast rondom meldingen doorsturen naar aangesloten wearables en het koppelen van accessoires.
Releasenotes iOS 26.3 en iPadOS 26.3
Dit zijn de volledige releasenotes van zowel iOS 26.3 als iPadOS 26.3:
Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates.
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:
https://support.apple.com/100100
Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s
beschikbaar. Ga voor meer informatie naar:
https://www.apple.com/nl/os/ios
In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar:
https://support.apple.com/125039
iOS 26.3 downloaden
Om iOS 26.3 te downloaden, doe je het volgende:
- Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.
- Tik op Download en installeer.
- Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.
Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.
Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.
Waarom zie ik de update (nog) niet?
Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.
