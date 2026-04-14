Apple TV en HomePod zijn de beste maatjes: zo werken Apple’s smart home-producten samen

Heb je een Apple TV? Dan is een HomePod een heel handig apparaat om erbij te hebben. De twee smart home-producten werken namelijk met elkaar samen, met allerlei extra functies.

Apple’s apparaten staan bekend om de nauwe samenwerking onderling, waarvan Continuïteit het beste voorbeeld is. Je iPhone, iPad en Mac werken nauw met elkaar samen, zodat je moeiteloos van het ene apparaat naar het andere kan overstappen. Maar er zijn ook twee apparaten die met allerlei extra functies nauw met elkaar samenwerken: de Apple TV en HomePod. Dit zijn onze favoriete functies die alleen mogelijk zijn dankzij de HomePod en Apple TV.

De nauwe samenwerking tussen de Apple TV enerzijds en de HomePod anderzijds, werkt zowel voor de grote HomePod als de HomePod mini. In sommige gevallen is de ervaring met de HomePod mini wat minder, omdat deze simpelweg een mindere geluidskwaliteit biedt.

#1 HomePod als Apple TV-speaker

Het eerste grote voordeel is dat je de HomePod kan koppelen aan de Apple TV. Daardoor wordt alle audio van je Apple TV gewoon op je HomePod afgespeeld, met als voordeel ondersteuning voor ruimtelijke audio met Dolby Atmos. Dit geeft je Apple TV een thuisbioscoopervaring, zeker als je een stereopaar van de HomePods aan de Apple TV koppelt. Bij gebruik van de HomePod mini is alleen audio in mono of stereo beschikbaar, zelfs als je hier een stereopaar voor gebruikt. Maar het geluid van een stereopaar van de HomePod mini is vaak een stuk beter dan het geluid dat uit een standaard tv komt.

#2 Alle tv-audio via de HomePod dankzij Apple TV

Met de juiste modellen kun je zelfs nog een stap verder gaan. Wist je dat je namelijk je HomePod of HomePod mini als soundbar voor je televisie kan gebruiken? Op die manier wordt alle audio van je televisie (dus ook van andere aangesloten hdmi-apparaten, zoals een spelcomputer) via de HomePod afgespeeld. Het enige wat je nodig hebt, is een Apple TV 4K uit 2021 of nieuwer, een televisie met hdmi ARC of eARC en een of meerdere HomePods. Alle audio van je televisie wordt dan via de Apple TV naar een HomePod gestuurd, ook als je dus op een ander hdmi-kanaal zit.

#3 Apple TV bedienen via Siri op HomePod

Een handige functie van de HomePod en de Apple TV, is dat je de Apple TV kan inschakelen via je HomePod met hulp van Siri. Vraag bijvoorbeeld aan Siri op de HomePod: “Zet de Apple TV in de woonkamer aan”, en de Apple TV (en daarmee vaak ook je televisie zelf) springt meteen aan. Je kunt zelfs op deze manier direct de gewenste app opstarten. Zeg tegen Siri op de HomePod bijvoorbeeld: “Start Netflix op de Apple TV in de woonkamer” en je bent meteen klaar om te kiezen wat je wil afspelen. Bij Apple’s eigen streamingdienst kun je zelfs meteen een specifieke aflevering of film starten, door bijvoorbeeld te zeggen “Speel de nieuwste aflevering van Severance op de Apple TV in de woonkamer”.

#4 Telefoongesprekken voeren via Apple TV

Een van de nieuwste functies op de Apple TV is dat je kan bellen via je televisie. Inkomende oproepen van je iPhone worden gewoon als melding op de Apple TV getoond, waarna je hem met de afstandsbediening in de wacht kan zetten. Maar als je ook nog een HomePod aan je Apple TV gekoppeld hebt, kan je nog meer doen. Je kan dan namelijk het telefoongesprek zelf gewoon via de Apple TV voeren. Je hoeft je iPhone er dan niet meer bij te pakken, al moet je er wel rekening mee houden dat dit natuurlijk minder privé is dan bellen met je iPhone.

Apple gaat binnenkort nieuwe modellen van zowel de HomePod (mini) als Apple TV uitbrengen, al weten we nog niet precies wanneer deze komen. Lees ook ons artikel over de mogelijke release van de Apple TV 4K van 2026 en wanneer de nieuwe HomePod mini 2 mogelijk verschijnt.