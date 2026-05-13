Tijdelijk scoor je een sim only-abonnement van Lebara fors voordeliger bij Belsimpel door een hoge cashback. Je hebt hierdoor al een bundel vanaf €1,79 per maand.

Belsimpel actie: 6 maanden korting + €125,- cashback

Wil je overstappen naar een nieuw sim only-abonnement, dan heeft Belsimpel nu een zeer aantrekkelijke deal. Schaf je een nieuwe sim only aan van Lebara met een bundel van minstens 10GB en een looptijd van twee jaar, dan krijg je een cashback van €125,-. Ook ontvang je de eerste zes maanden een flinke korting. De actie loopt tot en met zondag 17 mei, dus wacht zeker niet te lang.

Sim only met 10 GB voor minder dan €2,- dit is hoe het werkt

Wat betaal je dan per maand? Een bundel van 10 GB kost normaal €8,- per maand, maar dit is het eerste half jaar slechts €4,- per maand. Tel je dit op, dan kom je uit op €168,-. Haal je hier de €125,- cashback vanaf, dan kom je uit op gemiddeld €1,79 per maand.

Heb je meer dan 10GB nodig? Ook dan blijft Lebara een goede keuze. De grotere bundels krijgen ook de cashback en zes maanden korting. Kies je voor 40GB, dan krijg je zelfs het hele eerste jaar voordeel. Hieronder hebben we de prijzen per abonnement voor je onder elkaar gezet:

10 GB -> vanaf €1,79 per maand (normaal €8,-)

15 GB -> vanaf €3,54 per maand (normaal €10,-)

40 GB -> vanaf €1,94 per maand (normaal €11,-)

45 GB -> vanaf €16,67 per maand (normaal €25,-)

Dit is wat je wilt weten over Lebara

Klanten van Lebara maken gebruik van het netwerk van KPN. Je hebt hierdoor (bijna) overal een goede en snelle verbinding. Een ander voordeel is dat je gratis je huidige nummer mag behouden. Dat scheelt een hoop gedoe. Standaard komt het abonnement met een snelheid van 75 Mbps. Dit kun je verhogen naar 150 Mbps voor €1,- per maand extra. Verder ontvang je 250 belminuten en sms’jes. Liever onbeperkt? Dat kan voor €0,50 extra.

Scoor dus uiterlijk 17 mei een voordelig sim only-abonnement van Lebara bij Belsimpel vanaf €1,79 per maand. Let wel op dat de deal alleen geldig is voor nieuwe klanten. Wil je jouw Lebara-abonnement verlengen, dan kun je helaas niet profiteren van de aanbieding.



