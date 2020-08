Richtlijnen voor standaard browsers en e-mailapps van derden in iOS 14 bekendgemaakt

In iOS 14 wordt het mogelijk om apps van derden in te stellen als je nieuwe standaardbrowser of mailprogramma. Apple heeft nu een lijstje met eisen opgesteld voor apps die hiervoor in aanmerking willen komen.

Eisen aan nieuwe standaardbrowsers

Het is niet zo dat je straks Chrome zomaar als standaardbrowser in iOS kunt instellen. De makers van externe apps moeten er wel iets voor doen. In een supportdocument staat welke richtlijnen er worden gesteld. Het gaat alleen om apps die de standaard Safari- en Mail-apps kunnen vervangen. Om in aanmerking te komen moet een browser toegang geven tot informatie op internet en bij het opstarten een tekstveld tonen, waarin je een URL kunt invullen. Dit moet voorkomen dat spelletjes en andersoortige apps zich willen voordoen als alternatieve browser. Ook moet een app voldoende privacy bieden.



Open je een URL, dan moet de app je meteen naar de bestemming brengen. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Zo mag een browser een melding geven als er een beveiligingsprobleem wordt vermoed, zoals phishing. Hetzelfde geldt voor meldingen voor ouderlijk toezicht, of als de toegang tot bepaalde websites is geblokkeerd.



De Chrome-browser gaat mogelijk meedoen.

Om gebruikers te beschermen zal Apple browsers afwijzen die ongeoorloofd toegang proberen te krijgen tot foto’s, locatie, HomeKit-data of HealthKit-data. Ook mag de app niet continu naar Bluetooth-apparaten in de omgeving scannen.

Minder eisen voor e-mailapps

Voor e-mailapps is de lijst wat korter. Er wordt onder andere verwacht dat de app berichten verstuurt en ontvangt via een geldig e-mailadres. Wel mag een aanbieder bepaalde screening uitvoeren, zoals bij de Hey-app gebeurt.



Gmail is een van de potentiële standaard e-mailapps.

Ontwikkelaars hebben nog tot september de tijd om hun apps klaar te maken, als ze met het verschijnen van iOS 14 en iPadOS 14 meteen mee willen doen.