Concept van nieuw iMac-design

Bautista heeft een concept gemaakt van een iMac, met nieuwe accessoires en een draadloze oplader, ingebouwd in de voet. De iMac bestaat al 22 jaar en veranderde in de begindagen steeds van uiterlijk. Maar de afgelopen tien jaar is er weinig meer veranderd. Blijkbaar is Apple blij met het idee van een voet met scherm, waarin alle techniek kan worden weggewerkt. Maar volgens Bautista kan het toch anders. In zijn concepten ziet de vernieuwde iMac eruit als een grote iPad Pro, vastgemaakt aan de voet van een Pro-display. Op de Behance-pagina van Daniel Bautista kun je meer afbeeldingen zien.



De behuizing is slanker en de randen zijn smaller, waardoor de iMac er moderner uit ziet. Daniel Bautista heeft ook nieuwe versies van de accessoires uitgewerkt. Zo zien we een vernieuwd Magic Keyboard met verlichte toetsen, iets wat op de huidige modellen nog niet aanwezig is. De nieuwe Magic Keyboard-toetsenbordhoes van de iPad Pro heeft het wel, dus dat schept verwachtingen.

Ook de Magic Mouse heeft een makeover gekregen: hij is nu draadloos op te laden. Nu moet je de Magic Mouse nog op z’n rug leggen om via een Lightning-kabel op te laden. Daardoor kun je de muis niet gebruiken tijdens het laden. Door de onderkant van de muis geschikt te maken van draadloos opladen lost Apple dit op. Voor de draadloze oplader heeft Bautista ook een praktische oplossing gevonden: in de voet van de iMac kan een laadmat worden verwerkt. Hiermee kan je ook meteen de iPhone en AirPods bijladen. Geniaal!

De nieuwe iMac is in het concept voorzien van Face ID, zoals in geruchten is genoemd. Apple zou plannen hebben om het in sommige Mac-modellen in te bouwen en er zijn ook al aanwijzingen in Big Sur gevonden van een TrueDepth-camera, een noodzakelijk onderdeel voor gezichtsherkenning.

Een nieuw iMac-design kunnen we waarschijnlijk pas volgend jaar verwachten, als Apple overstapt op Apple Silicon-processoren. Het concept van Bautista sluit aan op eerdere geruchten. Volgens geruchtenlekker Sonny Dickson is Apple bezig met een vernieuwde iMac, afgeleid van het Pro Display XDR en de iPad Pro. Denk daarbij aan smallere randen en plattere randen. Zijn voorspelling dat de iMac op WWDC zou worden gepresenteerd, kwam echter niet uit.

Dit jaar kunnen er nog wel nieuwe iMacs verschijnen, maar die hebben nog het oude design en de huidige processoren van Intel.