De streamingdienst discovery+ gaat in januari wereldwijd van start, met titels als Gold Rush en 90 Day Fiancé, maar ook met alle content van Eurosport. In Nederland vervangt discovery+ de huidige dienst Dplay, maar wat gaat er voor gebruikers veranderen?

Begin 2019 ging in Nederland Dplay van start. Daarmee kijk je naar programma’s van Discovery, TLC en Investigation Discovery. Met Dplay kijk je voor €3,99 per maand onbeperkt naar Say Yes to the Dress en andere populaire programma’s. De dienst heeft ook een app voor iPhone, iPad én Apple TV en is door de lage prijs een interessante keuze voor liefhebbers van de programma’s. Nu heeft Discovery een nieuwe internationale streamingdienst aangekondigd, genaamd discovery+. In Nederland en andere landen waar Dplay beschikbaar is, gaat de dienst begin januari over in discovery+.



discovery+: nieuwe streamingdienst vervang Dplay

In de VS gaat discovery+ op 4 januari van start, maar in het Nederlandse persbericht wordt alleen gesproken over een start begin januari 2021. Vanaf dat moment wordt Dplay dus hernoemd naar discovery+. Huidige abonnees van Dplay hoeven niets te doen, want het lidmaatschap wordt automatisch omgezet. Je kan je dus nu ook al aanmelden via Dplay, zodat je in januari meteen naar discovery+ kan kijken.

Het volledige aanbod van Dplay blijft ook via discovery+ te bekijken, maar daar komt nog wel wat extra content bij. Ook enkele lokale content zoals Bevallen met Bobbi is te bekijken. Alle content van Eurosport is namelijk ook te zien op de vernieuwde streamingdienst. Tennis, wielrennen en motorsport kan je dan dus bekijken via de discovery+ app. Ook alle sporten tijdens de Olympische Spelen van Tokyo 2020 zijn aankomende zomer via discovery+ te bekijken. Liefhebbers van sport kunnen dus via deze dienst alles volgen.

De prijs van discovery+ blijft ongewijzigd ten opzichte van Dplay. Voor €3,99 per maand kijk je onbeperkt naar het volledige aanbod. Wil je extra besparen, dan kan je ook kiezen om €39,99 per jaar te betalen. Lees ook onze vergelijking van streaming videodiensten, waarin we alle prijzen op een rijtje gezet hebben.