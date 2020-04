Apple Music is de afgelopen tijd flink ingelopen op Spotify. Dat blijkt uit data van Counterpoint. In 2019 groeide het aantal abonnees met 36 procent.

Apple Music op 19 procent

In totaal heeft Apple nu een marktaandeel van 19 procent onder de streaming muziekdiensten. Ook is Apple Music goed voor 24 procent van de omzet in de bedrijfstak. Spotify zit op een marktaandeel van 35 procent en haalt 31 procent van de totale omzet binnen. De muziekdiensten zijn populair, want ze groeiden het afgelopen jaar met 32 procent. Wereldwijd zijn er nu 358 miljoen abonnees.



Bij Apple Music denken de analisten dat vooral de verbeterde gebruikerservaring ervoor zorgt dat mensen ernaar overstappen. Apple heeft bijvoorbeeld een nachtmodus toegevoegd en heeft door mensen gemaakte afspeellijsten voor bepaalde doelgroepen. Spotify profiteert vooral van de exclusieve content en extra lange promotiedeals. Op de derde plek staat Amazon Music, die in 2018 nog op 10 procent marktaandeel zat en nu op 15 procent. Dit bedrijf wil met lossless muziek proberen te scoren, als tegenhanger van Tidal. Wereldwijd stellen diensten als Deezer en Napster niet zoveel voor.

Spotify blijft marktleider

Spotify is dus nog steeds de marktleider, dankzij promoties zoals drie maanden gratis Spotify Premium, kortingen en campagnes voor exclusieve content. Dat grote techbedrijven zoals Apple, Amazon en Google nu marktaandeel kunnen pakken heeft volgens de onderzoekers vooral ermee te maken dat ze op een berg geld hebben en niet meteen winst hoeven te maken.

In 2020 zullen muziekdiensten opnieuw groeien, denkt Counterpoint, met zo’n 25 procent. Aan het eind van het jaar zijn er dan 450 miljoen abonnees. Het volledige onderzoek is hier te vinden.