Logitech Lift Verticale Ergonomische Muis

De Lift-muis van Logitech is een verticale ergonomische muis met een goede pasvorm voor kleine tot middelgrote handen. Als het bureauleven je eronder krijgt, lift jezelf omhoog. De verticale ergonomische muis van Lift is geschikt voor kleine tot middelgrote handen en is gemaakt voor comfort. Deze muis lift je hand voor direct comfort met een zachte rubberen greep en een prettige duimsteun. De houdt de muis vast in een natuurlijkere houding onder 57°. Deze muis is te koppelen met maximaal 3 apparaten via Bluetooth of Logi Bolt en heeft een batterijlevensduur van 2 jaar met een enkele AA-batterij.

Handig is dat je kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen voor linkshandige en rechtshandige gebruikers. De linkshandige Lift is er alleen in de kleur grafiet, terwijl rechtshandige gebruikers kunnen kiezen uit grafiet, wit en roze. Daarnaast zijn er nog verschillende Lift for Business- en Lift for Mac-uitvoeringen, maar persoonlijk zouden wij gewoon voor de goedkoopste aanbieding kiezen, want Mac-gebruikers kunnen net zo goed uit de voeten met de gewone Logitech Lift.

