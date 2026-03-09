Uitgelicht - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”
App Store op het web op een MacBook

‘Apple gaat meer duurdere Ultra-producten uitbrengen: deze drie kun je verwachten’

Apple gaat meer inzetten op duurdere en uitgebreidere varianten van haar producten. Naast de Pro-versies komt Apple mogelijk met nieuwe Ultra-varianten van drie van haar producten.
Benjamin Kuijten -

Apple heeft met de Apple Watch Ultra al een extra uitgebreid model van de Apple Watch en er zijn in het verleden ook al geruchten geweest over een mogelijk iPhone Ultra-model. Maar volgens Mark Gurman is Apple van plan om meer soortgelijke extra uitgebreid een daarmee ook duurdere producten op de markt te brengen. Zie het als een tegenhanger van de onlangs verschenen MacBook Neo en iPhone 17e.

‘Meer duurdere Ultra-producten van Apple’

Deze maand onthulde Apple de iPhone 17e en de MacBook Neo, twee nieuwe instapmodellen van de line-up. Daarmee biedt Apple een toegankelijker aanbod dankzij de lagere instapprijzen, maar daar staat dus tegenover dat er gewerkt wordt aan nieuwe high-end modellen. Mark Gurman van Bloomberg speculeert dat Apple hier de Ultra-benaming voor gaat gebruiken, al is dit vooral speculatie. Het zou gaan om drie apparaten:

iPhone Ultra: de opvouwbare iPhone?

Gurman speculeert dat de eerste opvouwbare iPhone, nu nog vaak iPhone Fold genoemd wordt, misschien wel de iPhone Ultra gaat worden. Hiermee zou Apple dit model flink kunnen onderscheiden van de andere modellen, zoals de iPhone Pro en iPhone Air. Met een prijs hoger dan $2.000,- valt deze in ieder geval duidelijk in het Ultra-segment.

Bekijk ook
Concept van opengeklapte opvouwbare iPhone.

iPhone Fold: alles wat je moet weten over Apple’s eerste opvouwbare iPhone ooit

De iPhone Fold wordt Apple’s eerste opvouwbare iPhone. Of hij echt zo gaat heten is nog maar de vraag, maar voor het gemak is dit de naam die we voor Apple’s opvouwbare iPhone hanteren. Wat weten we nu wel al over de iPhone Fold? Dat hebben we hier samengevat.

AirPods met camera: duurdere versie van de Pro’s?

Er gaat ook al een tijdje geruchten over nieuwe AirPods Pro met camera, die zouden komen als duurdere versie van de AirPods Pro. Maar het zou ook zomaar kunnen dat Apple daar een andere naam voor gebruikt, met AirPods Ultra als mogelijke optie. Hoewel: naast de AirPods, AirPods Pro én AirPods Max naam vinden we AirPods Ultra wel wat onoverzichtelijk worden.

Bekijk ook
AirPods Pro met man in gesprek

‘Toekomstige AirPods Pro krijgen een camera’: hoe gaat dat eruitzien?

Er gaan al jarenlang geruchten dat toekomstige AirPods Pro een ingebouwde camera krijgen. Maar om wat voor camera dit gaat? Daar zijn verschillende berichten over.

MacBook Ultra: de eerste MacBook met touchscreen

Apple komt naar verwachting dit najaar voor het eerst met een MacBook met OLED-scherm en touchscreen. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat dit een nieuwe MacBook Pro zou worden, als opvolger van de net aangekondigde M5 Pro en M5 Max MacBook Pro-modellen. Maar de plannen zouden zomaar anders kunnen zijn. Gurman denkt namelijk dat de nieuwe OLED MacBook Pro misschien wel nog duurder kan worden, vanwege de duurdere schermtechniek. Apple zou dit model dan dus naast de nieuwe MacBook M5 Pro/Max-modellen kunnen plaatsen, met een eigen unieke naam. En daar komt de naam MacBook Ultra weer om de hoek kijken.

Bekijk ook
MacBook Pro M4

Gerucht: ‘Apple’s eerste touchscreen MacBook krijgt Dynamic Island – en zo werkt de nieuwe interface’

Apple’s volgende MacBook Pro krijgt een Dynamic Island, zo zegt een bron. Het wordt de eerste Mac met een touchscreen en de interface wordt daarvoor aangepast.

Tijdens Apple’s maart 2026-event heeft Apple ook twee duurdere producten aangekondigd: de krachtigere MacBook Pro M5 Pro/Max en het Studio Display XDR. In onze round-up lees je wat Apple allemaal onthuld heeft.

Bekijk ook
Apple Maart 2026 event logo

Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”

Apple’s aankondigingen van maart 2026 zitten erop. Na drie dagen zijn we maar liefst zes nieuwe producten rijker: van een nieuwe iPad Air tot aan de volledig nieuwe MacBook Neo. Dit heeft Apple allemaal onthuld.

1 reactie

Er zal ook wel een Ultra prijs aan hangen, Apple kennende…

Reageer op Harry Harry citeren

