Apple werkt achter de schermen aan de onthulling van zijn eerste opvouwbare iPhone, naar verluidt de iPhone Fold (of iPhone Ultra). Zoals wel vaker bij dit soort nieuwe producten, duiken er al vroeg geruchten op over allerlei details – dit keer gaat het om de kleuren. Leaker Ice Universe zegt nu een van de kleurvarianten van het toestel te hebben onthuld. Dit is wat je daarvan kunt verwachten.
Wit mogelijk eerste bekende kleur van iPhone Ultra
Waar Apple bij de reguliere iPhones – zoals de iPhone 16- en iPhone 17-modellen – doorgaans inzet op een breed kleurenpalet, lijkt het bedrijf voor zijn eerste opvouwbare iPhone een andere koers te varen. Volgens meerdere bronnen verschijnt het toestel bij de introductie slechts in een beperkt aantal kleuren. Dat sluit aan bij de premiumpositionering van eerdere topmodellen, zoals de iPhone X, die ook maar in een klein aantal kleuren verkrijgbaar was.
Op het Chinese platform Weibo is een afbeelding opgedoken van een wit model. Leakers noemen dit de eerste bekende kleurvariant van Apple’s opvouwbare iPhone. Over een tweede kleur verschillen de geruchten nog. Sommige bronnen spreken over een donkerblauwe afwerking die doet denken aan eerdere iPhone 17 Pro-modellen, terwijl anderen verwachten dat Apple juist weer kiest voor de klassieke combinatie van zwart en wit.
Qua kleur hoef je dus voor de iPhone Fold niet te hoge verwachtingen te hebben. Dat is enerzijds ook logisch: het ontwerp is al opvallend genoeg, dus een hele uitgesproken kleur zou alleen maar zorgen voor afleiding wat betreft het ontwerp.
Prijs en beschikbaarheid iPhone Fold
Volgens eerdere geruchten krijgt de opvouwbare iPhone een prijskaartje van ruim boven de 2.000 dollar. Daarmee zou het toestel duidelijk boven de reguliere Pro-modellen in de markt worden gezet. Ook ligt het voor de hand dat de beschikbaarheid in de beginfase beperkt is. Apple zou het toestel eerst in een klein aantal landen uitbrengen en langere levertijden zijn niet uitgesloten. Dat scenario past bij eerdere nieuwe productcategorieën, zoals de eerste Apple Watch en de Vision Pro.
Naar verwachting presenteert Apple de iPhone Fold in september, tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. iOS 27 zou bovendien voorbereid worden op foldable-functies, met optimalisaties voor het grotere, vouwbare scherm en de vernieuwde cameraknop, die volgens geruchten een belangrijkere rol gaat spelen.
iPhone Fold
De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.