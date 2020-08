In deze tip lees je hoe je vanaf iOS 14 eenvoudig controleert of een iPhone simlockvrij is. Zo kom je niet voor verrassingen te staan als je een tweedehands iPhone koopt.

Bij het kopen van een tweedehands iPhone wil je niet voor verrassingen komen te staan. Daarom is het belangrijk dat je navraagt of de iPhone simlockvrij is. Dat kun je laten bevestigen met een screenshot of door in het echt te controleren. En als de eigenaar het niet snapt stuur je hem/haar gewoon deze tip door!

Hoe zit het met simlock in Nederland en België?

Als je een nieuwe iPhone koopt in Nederland of België hoef je je geen zorgen te maken over simlock. Wat onze landen betreft is dat verleden tijd voor de iPhone. Je zult nog wel soms stickertjes van providers zien op de doos, maar dat betekent slechts dat de betreffende provider het toestel heeft verkocht.

Echter, in sommige landen worden iPhones nog wel met een simlock verkocht. Daarom heeft Apple vanaf iOS 14 een functie ingebouwd om dit te controleren. Bekijk hieronder hoe je dit doet.

Controleren of er een simlock op de iPhone zit

Deze tip geldt voor alle iPhones met iOS 14. Ook werkt het op de iPad met 4G. Heb je een wifi-only iPad, dan is er geen sprake van simlocks – dit model heeft immers geen simkaart. Volg deze stappen om te controleren of je iPhone of iPad simlockvrij is:

Open de Instellingen-app. Tik op Algemeen en kies daarna Info. Scrol naar beneden en controleer wat er bij Aanbiedervergrendeling staat.

Als je Geen simkaartbeperkingen ziet staan zit je goed. Staat hier de naam van een provider, dan ben je genoodzaakt om een simkaart van die provider te gebruiken. Dit kan heel lokaal zijn. In theorie zou een Nederlandse simkaart van T-Mobile niet werken als er een Amerikaanse T-Mobile simlock op zou zitten.

Je kunt contact opnemen met de betreffende provider om een unlockcode te sturen. Dit kan even duren en het zou zelfs kunnen dat je hiervoor moet betalen. Controleer dit goed als het eenmaal zover is. Als alles gelukt is en je je eigen simkaart kunt gebruiken raden we aan hiervoor een pincode te maken. Hoe je een simkaart pincode kunt instellen lees je in onze afzonderlijke tip.