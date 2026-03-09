‘Deze tekeningen tonen hoe de iPhone Fold eruit gaat zien (met een unieke eigenschap)’

Er zijn schematische tekeningen van de iPhone Fold opgedoken, die een hele goede indruk geven van hoe de eerste opvouwbare iPhone eruit gaat zien.

De iPhone Fold komt zo langzamerhand steeds dichterbij, met een verwachte release ergens dit najaar. Terwijl Samsung al jarenlang opvouwbare smartphones uitbrengt, is het bij Apple nog maar de vraag hoe dit toestel er precies uit gaat zien. Er kunnen veel verschillende manieren zijn hoe een opvouwbare iPhone eruit gaat zien. Zoals eerdere geruchten al voorspelden, vouw je de iPhone Fold open als een boek, waarbij het formaat overeenkomt met de iPad mini. Nieuwe CAD-tekeningen laten dit ontwerp zien.

‘Ontwerp van iPhone Fold te zien’

De tekeningen zijn gelekt door Sonny Dickson, een geruchtenlekker die al jarenlang vroegtijdig informatie deelt van aankomende smartphones en Apple-producten. In een tweetal foto’s zien we schematische tekeningen met daarin de iPhone Fold in- en uitgeklapt. De tekening komt overeen met eerdere berichten, dat Apple kiest voor een wat korter en breder toestel in paspoortformaat. Hoewel er geen afmetingen bij staan, geeft de tekening wel het een en ander prijs over de verhoudingen.

Het scherm aan de voorkant lijkt in het midden bovenaan een selfiecamera te krijgen. De achterkant lijkt veel op die van de iPhone Air, met een langwerpig cameraplateau met daarin twee lenzen. Eenmaal opengeklapt zit de selfiecamera in het linker deel van het scherm, linksboven in de hoek.

Het unieke van dit ontwerp is dat het toch weer anders is dan de opvouwbare toestellen van Samsung, die een stuk langgerekter zijn. Opengeklapt zien de Samsung-toestellen er vaak uit als een staande tablet, terwijl Apple meer lijkt in te zetten op een liggende tablet.

In hoeverre dit design overeenkomt met het uiteindelijke product, is nog afwachten. De tekeningen verklappen in ieder geval nog niks over de kleuren. Desalniettemin lijken deze tekeningen erg op de recente geruchten rondom de eerste opvouwbare iPhone. Deze tekeningen worden vaak door accessoiremakers gebruikt om hoesjes en andere acccessoires te maken en uit te brengen.

