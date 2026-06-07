WK 2026 komt eraan: Bol verlaagt prijzen op televisies, slimme verlichting en meer

Met het WK 2026 dat steeds dichterbij komt pakt Bol uit met flinke kortingen op alles voor je kijkervaring thuis. Van televisies en soundbars tot beamers en slimme verlichting: wij hebben de beste deals voor je verzameld.

Bol pakt uit met WK 2026 deals voor je woonkamer

Het WK 2026 wordt niet alleen op het veld een wereldwijd spektakel, maar ook in de woonkamer. Nu het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico steeds dichterbij komt, spelen webwinkels en merken hier slim op in met scherpe kortingen op alles wat met home entertainment te maken heeft. Denk aan grote televisies, krachtige soundbars, beamers en slimme verlichting om de ultieme kijkervaring neer te zetten. Ook Bol strooit met kortingen. Om je een goed overzicht te geven, hebben we de beste aanbiedingen hieronder voor je verzameld.

1. Korting op diverse televisies van Samsung, Philips en meer

Een nieuwe televisie is tijdens het WK 2026 misschien wel de beste upgrade die je kunt doen om het toernooi echt goed te beleven. Met grote 4K- en OLED-schermen zie je elke wedstrijd super scherp, met soepele beelden en kleuren die veel levendiger zijn. Ook donkere delen van het beeld komen beter tot hun recht, waardoor het spel realistischer oogt.

Bij Bol zijn er nu tijdelijk flinke kortingen op verschillende televisies van bekende merken zoals Samsung, Philips en meer. Daardoor kun je al voor minder dan €150,- een nieuwe tv in huis halen, zodat je zonder hoge kosten meteen klaar bent voor het echte WK-gevoel in je eigen woonkamer.

2. Slimme verlichting van Philips Hue, WiZ en Nanoleaf

Slimme verlichting maakt het WK 2026 net wat leuker om naar te kijken. Met systemen zoals Philips Hue, Nanoleaf en WiZ pas je eenvoudig de sfeer in je woonkamer aan tijdens de wedstrijd. Philips Hue kan het licht zelfs laten meebewegen met wat er op tv gebeurt, waardoor goals en spannende momenten extra worden benadrukt.

Nanoleaf zorgt vooral voor opvallende lichtpanelen die je kamer een speels effect geven, terwijl WiZ een simpele en betaalbare manier is om slimme verlichting te gebruiken. Zo maak je van elke wedstrijd een gezellige en sfeervolle kijkervaring, gewoon thuis op de bank.

3. Van Sonos tot Sony: bij Bol scoor je soundbars nu met flinke korting

Voetbalwedstrijden komen pas echt tot leven met goed geluid. De speakers van de meeste televisies zijn vaak wat beperkt, waardoor een soundbar een mooie upgrade kan zijn. Die zijn wel wat duurder, maar je hebt er ook na het WK nog veel plezier van.

Soundbars van Sonos staan bijvoorbeeld bekend om hun sterke en volle geluid en passen in veel verschillende setups. Heb je een kleiner budget, dan zijn er ook prima opties van bijvoorbeeld Samsung en Salora te koop met korting bij Bol. Die zijn vaak wat betaalbaarder, maar leveren nog steeds een duidelijk en krachtig geluid. Zo is er voor vrijwel ieder budget een geschikte keuze.

Een van onze favorieten is de Sony HT-S20R. Dit 5.1 home cinema-systeem bestaat uit een soundbar, subwoofer en losse achter-speakers. Met Dolby Digital geniet je van krachtig en ruimtelijk geluid, waardoor films en voetbalwedstrijden veel meer sfeer krijgen. Je haalt deze set tijdelijk in huis voor €174,99 in plaats van €194,99. Bij Bol haal je daarnaast nog veel meer audio momenteel met flinke korting in huis.

4. Nederlands Elftal op groot scherm: deze beamers scoor je nu met korting

De wedstrijden van het Nederlands Elftal kijk je natuurlijk het liefst op een zo groot mogelijk scherm, zodat je echt het stadiongevoel in huis haalt. Een beamer is daarvoor een interessante optie, omdat je hiermee eenvoudig een heel groot beeld kunt creëren in je woonkamer of zelfs in de tuin.

Het goede nieuws is dat je niet per se de hoofdprijs hoeft te betalen om een geschikte beamer in huis te halen voor het WK 2026. Ook in de meer betaalbare prijsklassen zijn er al modellen beschikbaar die een prima beeldkwaliteit bieden. Zo kun je zonder grote investering toch een echte thuisbioscoopervaring neerzetten voor elke wedstrijd.

Nog veel meer WK-deals bij Bol te scoren

Naast de bovenstaande deals kun je bij Bol ook terecht voor nog veel meer aanbiedingen rondom het WK 2026. Denk aan extra kortingen op alles voor je thuisbioscoop en slimme gadgets om je woonkamer compleet te maken. Bovendien profiteer je er niet alleen van WK-voordeel, maar ook van toffe deals waar je je vakantiegeld aan kunt besteden.