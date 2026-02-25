Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
MacBook Pro M4

Gerucht: ‘Apple’s eerste touchscreen MacBook krijgt Dynamic Island – en zo werkt de nieuwe interface’

Nieuws Geruchten Mac en macOS
Apple's volgende MacBook Pro krijgt een Dynamic Island, zo zegt een bron. Het wordt de eerste Mac met een touchscreen en de interface wordt daarvoor aangepast.
Benjamin Kuijten -

Apple gaat naar verwachting dit jaar twee keer een nieuwe MacBook Pro uitbrengen: binnenkort verschijnen de M5 Pro/Max MacBook Pro’s, maar later dit jaar worden de volledige nieuwe M6-modellen verwacht. De belangrijkste verbeteringen daarin: een vernieuwd design, een OLED-scherm én een touchscreen. De eerste MacBook met touchscreen is al jaren in ontwikkeling en zou dit jaar dan toch echt gaan komen. Mark Gurman van Bloomberg onthult welke eigenschappen nog meer naar dit model komen, zoals een Dynamic Island.

‘MacBook Pro krijgt Dynamic Island’

Het Dynamic Island werd op de iPhone in 2022 geintroduceerd bij de iPhone 14 Pro-modellen en voegt interactieve elementen toe aan de uitsnede bovenaan het scherm. Hierin zitten de sensoren voor Face ID en de selfiecamera in verwerkt, maar worden ook interface-elementen als de huidige afgespeelde muziek, systeemmeldingen en Live Activiteiten in getoond. Het zorgt op de iPhone voor nieuwe manieren van multitasken. Op de MacBook wordt het Dynamic Island ook bovenaan in het midden van het scherm getoond, rondom het cameragaatje en lichtsensoren.

Hij wordt volgens de bron wel veel kleiner dan het Dynamic Island op de iPhone, vermoedelijk omdat er minder sensoren in verwerkt zijn door het ontbreken van Face ID. Apple zou met software het Dynamic Island wel wat groter kunnen maken, als de inhoud qua interface daarom vraagt. Dat is op de iPhone nu ook al het geval: het zwarte deel wordt breder zodra er bijvoorbeeld een timer gestart wordt.

MacBook Pro 2021 met notch

Dit is wanneer de MacBook Pro zonder notch (en met cameragaatje) verwacht wordt

De MacBook Pro krijgt over een aantal jaar een scherm zonder kenmerkende notch. De inkeping bovenaan het scherm gaat verdwijnen en krijgt daar vermoedelijk een klein cameragaatje voor in de plaats.

‘Interface past zich aan aan touchscreen’

Ondanks de toevoeging van een touchscreen, zou de nieuwe MacBook niet als een touch-first apparaat gepresenteerd worden. Het dient slechts als aanvulling, waarbij de gebruiker op ieder gewenst moment zou kunnen wisselen tussen bediening met de muis en aanraking. Zodra je bijvoorbeeld een onderdeel van het scherm aanraakt, wordt de interface rondom je vinger op die plek aangepast zodat onderdelen makkelijker te gebruiken zijn. Zo worden knoppen mogelijk wat groter dan nodig is dan bij gebruik van de muis.

Heel veel onderdelen worden qua interface aangepast op aanraking, zo zegt de bron. Denk dan aan het kiezen van een emoji en functies als het inzoomen in afbeeldingen en pdf-bestanden. Ook het sneller scrollen zoals op de iPhone en iPad (door een snelle veegbeweging over het scherm te doen), werkt volgens de bron op de aankomende MacBook.

Twelve South Curve Flex voor MacBook in gebruik

Hier zijn 5 redenen waarom een MacBook met touchscreen handig is

Volgens geruchten werkt Apple aan een MacBook Pro met touchscreen. Hier zijn 5 redenen waarom we graag zo'n MacBook met touchscreen willen zien. Want als je er beter over nadenkt, is het eigenlijk best handig!

De nieuwe MacBook Pro met M6-chip, OLED-display, Dynamic Island en touchscreenbediening, wordt dit najaar nog verwacht. Het is nog niet helemaal duidelijk of de gehele line-up van M6-modellen deze verbeteringen krijgt of dat het bijvoorbeeld alleen op de duurdere M6 Pro/Max-modellen komt.

