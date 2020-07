Darkroom heeft een Apple Design Award gewonnen en we zijn daarom erg vereerd dat Jasper Hauser van Darkroom in de iCulture Podcast langskwam om zijn mening te geven over WWDC 2020, de aankondingen én natuurlijk om te vertellen hoe het is om zo'n belangrijke prijs van Apple te winnen!

iCulture Podcast S02E13

Jasper Hauser is overal op sociale media te vinden onder de accountnaam @jasperhauser. Als mede-oprichter van Darkroom heeft hij ervoor gezorgd dat honderdduizenden mensen deze app voor fotobewerking met veel plezier op hun iPhone gebruiken – en dankzij de Apple Design Award 2020 is dat aantal spectaculair toegenomen. Het doet heel wat met je, het winnen van zo’n Award, maar voor Jasper en zijn collega’s betekent het nu niet dat ze anders gaan werken.

In het verleden werkte Jasper als Product Design Manager bij Facebook en als mede-oprichter en hoofddesigner van het legendarische Sofa. Dit Nederlandse bedrijf won ook al eens een Apple Design Award met de Checkout-app en had bedrijven als TomTom en Nike als klant. Misschien ken je ook nog apps als Kaleidoscope en Versions, waar Jasper ook verantwoordelijk voor was.

Genoeg indrukwekkende namen! We gaan met Jasper praten over WWDC en wat dit onder andere op het gebied van design heeft betekent. Wat vindt Jasper van het nieuwe uiterlijk van macOS Big Sur en is dit wel het versienummer 11 waard? En natuurlijk konden we het ook niet laten om te vragen naar de meest indrukwekkende aankondiging van het event.

Deze keer bevat de podcast geen chapters, omdat het aantal onderwerpen te groot was om ze allemaal op te sommen. Luister het gewoon helemaal, want Jasper doet enkele opmerkelijke uitspraken!

