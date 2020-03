Nu het coronavirus zich wereldwijd steeds verder verspreidt, zien appontwikkelaars kansen voor nieuwe apps. Er staan in de App Store diverse apps die bijhouden waar het coronavirus gesignaleerd is, maar Apple blijkt niet achter deze ontwikkeling te staan. Ondanks dat er dus al enkele apps beschikbaar zijn, zou Apple nu nieuwe coronavirusapps uit de App Store weren. Dit blijkt uit een rondgang langs meerdere ontwikkelaars.



Coronavirusapps uit de App Store geweerd

Vier onafhankelijke ontwikkelaars hebben aan CNBC laten weten dat hun apps over het coronavirus door Apple geweigerd zijn. Ondanks dat de apps betrouwbare informatie van de World Health Organization gebruiken, zijn de apps volgens Apple niet toegestaan. Apple verklaarde onder andere telefonisch dat apps over het coronavirus alleen uitgebracht mogen worden als deze gemaakt is door een officiële instantie of overheid. Een andere ontwikkelaar kreeg te horen dat “apps met informatie over de huidige medische toestand ingediend moeten worden door een erkende organisatie”. Apple zou daarmee het verspreiden van onjuiste informatie willen tegengaan.

Spent all day yesterday building a coronavirus app just to get this rejection 🙃 pic.twitter.com/HSJxp0JERS — Zachary Shakked (@zacharyshakked) March 4, 2020

Apple kijkt daarbij naar zowel de ontwikkelaar van de app als waar de informatie van afkomstig is. In Apple’s onlangs bijgewerkte richtlijnen voor de App Store staat bovendien dat apps in “sterk gereguleerde terreinen zoals gezondheidszorg, financiële diensten en vliegreizen ingediend moeten worden door de juridische entiteit die de diensten levert en niet door een individuele ontwikkelaar”. Volgens deze richtlijnen mag een externe ontwikkelaar dus geen informatie gebruiken van officiële partijen. Zelfs als die gegevens zelf wel betrouwbaar zijn.

In de App Store staat ook een aantal apps die misbruik maken van zoektermen als corona. Zo is er onlangs een game waarin je een paspoortcontrole moet doen uitgebracht en zijn er spelletjes waarbij je het op moet nemen tegen virussen. Bovendien is uit onderzoek van de NOS gebleken dat er ook veel nepnieuws over corona verspreid wordt. Met deze maatregelen wil Apple dat dus tegengaan.

In de Nederlandse App Store staat een app genaamd COV19 die informatie van het RIVM gebruikt om in kaart te brengen hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. Omdat dit dus tegen de richtlijnen is, is nog maar de vraag hoe lang de app nog in de App Store blijft staan. In de Google Play Store zijn momenteel geen apps met de naam “corona” of “cov19” te vinden. Het RIVM heeft wel de app RIVM LCI-richtlijnen, waarin de richtlijnen voor allerlei ziektes staan beschreven. Je vindt hier ook het laatste officiële nieuws over het coronavirus.