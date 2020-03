Sonos stopt met Recycle Mode, die oude speakers onbruikbaar maakte

Sonos stopt met Recycle Mode

Sonos‘ Recycle Mode moest voorkomen dat mensen misbruik maakten van de kortingsregeling. Door het oude apparaat onbruikbaar te maken wist het bedrijf zeker dat mensen zouden upgraden naar nieuwe producten. Maar daardoor belandden er ook een hoop prima functionerende speakers op de vuilnishoop, die nog goed te gebruiken waren door mensen met een wat minder ruim budget. Sonos heeft nu aangekondigd dat ze stoppen met de Recycle Mode.



Na het inschakelen van de Recycle Mode ging er een countdown lopen van 21 dagen. In die periode kon je nog terug, als je spijt had. Daarna zou de speaker onbruikbaar worden. Sonos’ redenering was dat het de privacy van de gebruiker zou beschermen, zodat je zeker weet dat jouw privé luistergedrag niet meer via de speaker te achterhalen is. Ook wilde Sonos niet dat oudere speakers in omloop bleven, omdat die een mindere gebruikerservaring zouden bieden. Nieuwe functies zoals AirPlay 2 zitten alleen op de nieuwste modellen. Eerder schreven we over Sonos’ reactie op het controversiële inruilprogramma.

Sonos heeft het Trade Up-programma nu aangepast. Als je gebruik wilt maken van de korting, dan kun je zelf beslissen wat er met de oude speaker gebeurt. Je kunt hem houden, weggeven of laten recyclen bij een geschikte instantie, of opsturen naar Sonos, om te zorgen dat zij de recycling uitvoeren. Je krijgt nog wel steeds 30% korting via het Trade Up-programma, dus eigenlijk gaat iedereen erop vooruit. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om je oude speaker te verkopen of te blijven gebruiken. Wel moedigt Sonos aan om de oude speaker te wissen, voordat je ‘m weggeeft of verkoopt. Er zit namelijk een chip in, waar nog informatie over bijvoorbeeld je account op kan staan.

De Sonos-producten die in aanmerking komen voor Trade Up zijn de eerste generatie Play:5, Zone Player, Connect en Connect:Amp. Deze zijn gemaakt tussen 2011 en 2015 en krijgen geen nieuwe functies meer. Wel zullen er nog af en toe beveiligingsupdates verschijnen. Als je gaat upgraden, dan zou je kunnen kiezen voor de Sonos One, maar voor het vervangen van je oude Play:5 kun je tegenwoordig een nieuwere generatie kopen.