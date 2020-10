1 miljard actieve iPhone-gebruikers

Meer dan een miljard mensen gebruiken vandaag de dag een iPhone, zegt Above Avalon. Daarmee is het Apple’s meest succesvolle product in de geschiedenis van het bedrijf, als je bedenkt dat de eerste iPhone nog geen 5.000 dagen geleden in de verkoop ging. Zelf brengt Apple geen officiële verkoopcijfers over de iPhone naar buiten, maar liet in januari 2020 nog wel weten dat er 1,5 miljard actieve Apple-apparaten in gebruik zijn. Een groot deel daarvan zullen iPhones zijn, maar in Apple’s cijfers worden Macs, iPads en andere apparaten ook meegeteld. Voor Oprah Winfrey waren die enorme aantallen in ieder geval reden om voor Apple te kiezen. Op de vraag waarom ze een contract Apple TV+ had getekend, antwoordde ze herhaaldelijk: “A billion pockets, y’all!”



De analist geeft toe dat de groei in iPhone-verkopen de afgelopen jaren wel is afgezwakt. Dat komt omdat iedereen tegenwoordig wel een smartphone heeft en Apple zich vooral op de bovenkant van de markt richt. Ruimte voor groei zit er vooral aan de onderkant, in landen waar mensen nog simpele mobieltjes gebruiken en geen geld hebben voor een smartphone, laat staan eentje van Apple. Wellicht is dat ook de reden dat Apple zoveel goedkopere modellen in het assortiment houdt. Je kunt dit jaar naast de iPhone SE ook nog kiezen voor de iPhone 11 en iPhone XR.

Volgens Above Avalon komen er jaarlijks nog steeds 20 tot 30 miljoen nieuwe iPhone-gebruikers bij. Voor Apple is dat gunstig, want de kans is groot dat ze daarna nog meer Apple-apparaten en -diensten afnemen zoals een Apple Watch of iPad, of een betaald abonnement op Apple TV+.

Overigens liggen er ook al een hoop apparaten op de afvalberg. In september 2018 kondigde Tim Cook bij de iPhone XS aan dat er 2 miljard iOS-apparaten (inclusief iPads) waren verscheept en ondertussen zal dat aantal al veel hoger liggen. De grens van 1 miljard verkochte iPhones werd overigens al in juli 2016 gehaald, toen Tim Cook dit in het openbaar onthulde. Er moeten dus inmiddels meer dan 1 miljard iPhones in een la of op de schroothoop liggen – al hopen we dat ze verantwoord zijn gedemonteerd door Apple’s robots om te worden hergebruikt in nieuwe iPhones. Van het 1 miljardste iDevice maakte Apple nog een speciaal feestje: “Het was een spacegrijze 64GB iPhone 6 Plus en we bewaren ‘m hier bij Apple”, zei Cook er destijds over. Dit gebeurde in november 2014.

Rol van iPhone nog niet uitgespeeld

Volgens Above Avalon is de rol van de iPhone nog steeds niet uitgespeeld. iPhones nemen steeds meer rollen van traditionele computers over en krijgen ook steeds weer compleet nieuwe taken. Door ervoor te zorgen dat we steeds afhankelijker worden van de iPhone, zit Apple in een prima positie om je in de toekomst nog meer draagbare apparaten te verkopen. Wearables krijgen niet alleen nieuwe taken, zoals je bloedzuurstof meten en ECG’s maken, maar kunnen ook taken overnemen die de iPhone eerder vervulde.

Het zal echter nog wel even duren voordat er 1 miljard Apple Watch-exemplaren zijn verkocht. Het is de bestverkochte wearable van dit moment en Apple verkoopt meer exemplaren dan de Zwitserse horloge-industrie bij elkaar. Maar met 7,6 miljoen Apple Watch-exemplaren in het eerste kwartaal van 2020 zal het totale aantal in de orde van een paar honderd miljoen liggen. En die zijn lang niet allemaal meer in gebruik, nu de modellen uit 2015 niet meer vooruit te branden zijn en geen updates meer krijgen.