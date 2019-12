De Italiaan Federico Viticci van de website Macstories vond de standaard siliconen oortips van zijn AirPods Pro niet goed zitten. In plaats van andere oortjes zoeken wilde hij graag bij zijn AirPods blijven, dus besloot hij aan een oplossing te werken. Bij hem blijft traagschuim wel goed zitten, bedacht hij. Met een paar simpele handelingen heeft hij zijn AirPods Pro voorzien van dit materiaal, en blijven ze goed in zijn oren.



De EarPods en gewone AirPods hebben een ‘one size fits all‘-ontwerp (al blijkt dat niet altijd waar te zijn). De AirPods Pro daarentegen zijn wat lastiger in te brengen vanwege de nieuwe siliconen oortips. Apple levert dan ook drie formaten mee om zo veel mogelijk klanten tevreden te stellen. Zit het nog steeds niet goed, dan ben je misschien aangewezen op traagschuim.

So I modded my AirPods Pro with an additional memory foam layer underneath the silicone. Much, much better seal for me, which also means warmer sound and better bass. Case closes perfectly.

Should I write about this? pic.twitter.com/BHeaxN2pbl

— Federico Viticci (@viticci) December 19, 2019