Apple gaat een wijziging doorvoeren voor in-app abonnementen op de iPhone en iPad. Als je problemen met de betalingen hebt of als het abonnement niet op de juiste manier wordt verlengd, kun je dat direct oplossen in de app zelf. Voorheen moest je dit regelen via je Apple ID-instellingen.

Betaalproblemen met abonnementen oplossen

Apple kondigde de wijziging aan op de ontwikkelaarswebsite. Als een automatisch doorlopend abonnement niet op de juiste wijze wordt vernieuwd omdat bijvoorbeeld je creditcard niet meer geldig is of er onvoldoende tegoed is, dan krijg je in de betreffende app een melding. Van daaruit kun je je betaalmethode aanpassen, bijvoorbeeld door een andere creditcard te kiezen of over te stappen naar een andere manier van betalen. Dit is gunstig voor klanten, want voorheen moesten ze opnieuw een abonnement afsluiten en raakten ze daarbij eventuele kortingen of goedkopere introductieabonnementen kwijt. De wijziging gaat komende zomer in.



De pop-up wordt geregeld door de systeemsoftware, dus ontwikkelaars hoeven zelf niets in te bouwen. Apple heeft er zelf ook belang bij, want hoe makkelijker het is om je abonnement te laten doorlopen, hoe meer geld er binnenkomt. En voor ontwikkelaars is het ook prettiger, want als een abonnement opeens stopt omdat de betaling niet is gelukt, kloppen klanten vaak (onterecht) bij de ontwikkelaar aan. Hij of zij kan echter niets voor de klanten doen, omdat Apple alle controle heeft.

De wijziging is onderdeel van het StoreKit-framework van iOS 16.4 en iPadOS 16.4. Ontwikkelaars kunnen nu al kijken hoe het werkt en testen hoe de melding kan worden onderdrukt of uitgesteld. Klanten krijgen dan bijvoorbeeld een week de tijd om hun betalingsprobleem op te lossen, terwijl het appabonnement wel gewoon doorloopt. Ook zal Apple machine learning gaan gebruiken voor het vinden van het meest optimale moment om de betaling opnieuw te proberen.