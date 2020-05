Als je liever films koopt of huurt dan maandelijks voor een streamingdienst betaalt, is er goed nieuws. De Amazon Prime Video Store is nu ook in Nederland beschikbaar, maar Apple-gebruikers moeten wel gebruikmaken van een omweg.

Hoewel de naam iTunes langzaamaan aan het verdwijnen is, is de iTunes Store nog altijd de plek waar je een groot aanbod van huur- en koopfilms vindt. Je betaalt dan gewoon per film, zonder dat je vast zit aan een maandelijks bedrag waar je misschien niet elke maand gebruik van maakt. Amazon is in Nederland nu ook gestart met een soortgelijke dienst. Dit heet de Amazon Prime Video Store en biedt zowel grote blockbusters als Nederlandse films.



Amazon Prime Video Store in Nederland gestart

In de Amazon Prime Video Store kun je films huren en kopen. Bij huurfilm heb je dertig dagen de tijd om de film te starten en na het starten moet je hem binnen 48 uur afgekeken hebben. Een huurfilm kost meestal zo’n €5, al zijn er ook goedkopere van zo’n €3. De aanschafprijs van een blockbusterfilm is zo’n €17. De prijzen liggen ongeveer gelijk met de iTunes Store. Het voordeel is ook dat je via deze dienst films van Disney kunt kopen of huren, waaronder Frozen 2.

Films kopen en huren kan via de apps van Amazon Prime Video, maar ook via het web. Apple-gebruikers kunnen alleen films huren of kopen via het web, maar kijken via iPhone, iPad of Apple TV kan dan wel via de Amazon Prime Video-app. De app ondersteunt in Nederland niet de mogelijkheid om direct via je Apple-apparaat te betalen voor een film.

Die keuze is opvallend, want onlangs werd het in de VS juist mogelijk om wél via de app en buiten de App Store om films te kopen of huren. Apple staat bepaalde video-apps toe om buiten de App Store en zonder commissie content aan te bieden. In Nederland werkt dat dus nog niet, maar wellicht komt daar binnenkort verandering in.