Disney+ krijgt in februari 2021 een prijsverhoging. Vanaf 23 februari 2021 gaat de prijs omhoog naar €8,99 per maand, een prijsverhoging van €2. In ruil daarvoor is er wel meer te zien dankzij de komst van Star.

Eind 2019 ging Disney+ als eerste van start in Nederland. Nederland had de primeur, waardoor je twee maanden gratis kon kijken. Sinds november 2019 betaal je €6,99 per maand voor Disney+, relatief voordelig ten opzichte van bijvoorbeeld Netflix. Nu heeft Disney tijdens de Disney Investor Day 2020 laten weten dat de prijs omhoog gaat. Vanaf 23 februari 2021 betaal je dan €8,99 per maand. De jaarprijs stijgt naar €89,99. Nu is dat nog €69,99.



Disney+ prijsverhoging: €2 per maand erbij

Het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurt met abonnees die al een jaar vooruit betalen. De prijsverhoging heeft te maken met de verdere uitbreiding van Disney+. In Europa, waaronder Nederland, krijgt Disney+ er een onderdeel bij. Op Disney+ vind je nu al content van Disney zelf, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Star komt daar nu als zesde pijler bij. We schreven eerder al dat Disney Star gepland had als toevoeging op Disney+. Het was toen nog onduidelijk hoe Disney alle content van Star zou implementeren. Nu is dus duidelijk dat het geen eigen streamingdienst wordt, maar dat het onderdeel is van Disney+.

Overigens gaat de prijs van Disney+ in de VS met $1 per maand omhoog, maar daar krijgen ze niet de nieuwe Star-dienst.

More favorites. More Originals. MORE. #DisneyPlus including Star launches in many international markets on February 23, 2021. pic.twitter.com/ygsQ9XvIPT — Disney (@Disney) December 10, 2020

Star komt naar Disney+

Disney heeft nog geen concrete voorbeelden gegeven van films en series die je op Star kan verwachten. Wel weten we dat de focus meer ligt op volwassen content, van onder andere Disney Television Studios, FX, 20th Century Fox en ABC. Op Star vind je straks ook content die nu op Hulu te vinden is. Deze dienst is al jarenlang beschikbaar in de VS en is ook onderdeel van Disney. Op Hulu vind je naast eigen geproduceerde titels ook content die onder licentie te bekijken zijn. Deze gelicenseerde content komt straks niét via Star beschikbaar.

New adventures. New Originals. Endless possibilities. All of these and more are coming exclusively to #DisneyPlus. pic.twitter.com/NGiqVGmH0G — Disney (@Disney) December 11, 2020

Tijdens de presentatie onthulde Disney nog meer nieuwe content. Zo krijgt Buzz Lightyear zijn eigen film in 2022 en komt de Pixar-serie Win or Lose exclusief naar Disney+. De komende jaren wil Disney ook tien nieuwe Star Wars-series (waaronder Obi-Wan Kenobi en Rangers of the New Republic) en tien Marvel series uitbrengen op de streamingdienst. Daarnaast krijgt Disney+ ook enkele nieuwe functies, zoals nieuwe mogelijkheden voor ouderlijk toezicht en het instellen van een pincode voor content voor een oudere doelgroep.