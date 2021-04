Altijd al een draadloze oplader gewild, maar zonder het gedoe van een kabel over je bureau of tafel? Accessoiremaker Zens komt nu met de Built-in Wireless Charger. Daarbij gaat de kabel door de tafel heen.

Draadloze opladers voor iPhone zijn feitelijk nog niet écht draadloos. In bijna de meeste gevallen zie je nog altijd een kabel lopen van het draadloze oplaadpunt naar het stopcontact. Zens wil de kabel nu uit het zicht halen met de Built-in Wireless Charger. Het bestaat uit een platte schijf met aan de onderkant een kort kabeltje, die je door het tafelblad heen haalt. Een gaatje boren is dus noodzakelijk.



Zens Built-in Wireless Charger

Je kant misschien wel de NORDMÄRKE van IKEA. Dit is een draadloze oplader die je in meubels kan bevestigen, zoals een nachtkastje. In die zin is de Zens Built-in Wireless Charger vergelijkbaar. Om de oplader te kunnen gebruiken, moet je een gaatje boren van 8 millimeter doorsnee. Vervolgens trek je het kabeltje met de stekker die aan de onderkant van de draadloze oplader zit door het gaatje heen. Je hoeft dus geen enorme gaten te boren, maar het blad moet wel van materiaal zijn waar je zonder al te veel gedoe een gaatje in kan maken. Het nadeel is wel dat je de oplader niet zomaar kan verplaatsen.

De draadloze oplader zelf is maar 5 millimeter dun en is beschikbaar in het wit. Er zijn twee versies: eentje van 10W en eentje van 15W. Voor Apple-apparaten is de versie van 10W momenteel voldoende, omdat bij draadloze opladen maximaal 7,5W ondersteund wordt. Bij de draadloze oplader wordt ook een twee meter lange kabel en een voedingsadapter geleverd. Volgens Zens zit er ook kabelmanagement bij om de kabel onder je bureau te bevestigen, zodat deze niet los onder het tafelblad uit komt.

De Zens Built-in Wireless Charger is beschikbaar voor €49,99 en €69,99 voor respectievelijk de 10W en 15W-versie. De oplader is nu als pre-order te bestellen via de website van de fabrikant en wordt vanaf eind mei geleverd.