De dj-app djay is al jarenlang populair. De app bestaat inmiddels al tien jaar en om dat te vieren is er een grote update uitgebracht. De belangrijkste nieuwe toevoeging is de djay Pro AI, een vorm van kunstmatige intelligentie die onderdelen van nummers weet te scheiden, zodat je bijvoorbeeld in real-time de zang weg kan halen. Je kan dan bijvoorbeeld de drums uit een nummer vervangen door eentje uit de bibliotheek van djay.



djay Pro AI: met kunstmatige intelligentie mixes scheiden

De functie maakt gebruik van de mogelijkheden van Apple’s A12- en A13-chips en de bijbehorende neural engine. In een vernieuwde interface vind je de Neural Mix, waarbij je met schuifknoppen de beats, vocalen en instrumenten een tandje lager kan zetten terwijl het nummer afspeelt. Je ziet deze onderdelen ook allemaal naast elkaar in waveforms, zodat je meteen ziet hoe een nummer opgebouwd is.

Met de functie kun je onder andere vocalen en andere onderdelen van een nummer gebruiken op een ander nummer. Volgens de makers is djay de eerste app die volledig gebruikmaakt van Apple’s Bionic-chips voor het afspelen en bewerken van muziek in real-time. Andere vernieuwingen in versie 3.5 verbeterde ondersteuning voor Apple’s Magic Keyboard voor de iPad en een aangepaste vormgeving.

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe Neural Mix, heb je een Pro-lidmaatschap nodig. Dit kost €4,99 per maand. Ben je al abonnee, dan kun je het gratis gebruiken. Hou er wel rekening mee dat het alleen werkt op recente toestellen, zoals de iPhone XS en nieuwer, iPhone SE 2020, iPad Pro 2018 en nieuwer, iPad Air 2019 en iPad mini 5. De app is zelf gratis te downloaden en te gebruiken.