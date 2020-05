Gerucht: ‘AirPods Studio krijgt nek- en hoofddetectie’

De AirPods Studio hoofdtelefoon van Apple zou beschikken over nekdetectie, om onderscheid te maken tussen dragen op het hoofd en in de nek.

AirPods Studio met nekdetectie

De hoofdtelefoon beschikt volgens nieuwe geruchten over sensoren, die de muziek pauzeren als hij om de nek hangt. Bij normale AirPods is er ook een dergelijke functie: de muziek stopt als je een AirPod uit je oor haalt. Apple had ook een sensor in de oorschelpen van de AirPods Studio kunnen inbouwen, om te kijken of de hoofdtelefoon om je oor zit, maar volgens 9to5Mac is er voor een andere oplossing gekozen.



De AirPods Studio zouden ook een sensor hebben die het linker- en rechteroor van elkaar kunnen onderscheiden. Je hoeft dan niet op te letten hoe je het accessoire op je hoofd zet; de toewijzing van de twee stereokanalen vindt automatisch plaats. Bij koptelefoons van andere merken staan op de oorschelpen vaak de letters L en R om aan te geven hoe je ze moet dragen. Bij Apple is dat niet het geval: daar is er geen ‘foute’ manier om te dragen.

9to5Mac baseert zich op bronnen die op de hoogte zijn van Apple’s plannen. De sensoren zorgen voor het pauzeren en opnieuw starten van de muziek en het in slaapstand gaan. Apple zou een combinatie van nabijheidssensoren, optische sensoren en versnellingsmeters kunnen gebruiken.

Aangepaste equalizer

Door de hoofdtelefoon met een iPhone of Mac te koppelen kun je aanpasbare equalizer-instellingen activeren. Je kunt de frequentie-instellingen in drie stappen kiezen: laag, gemiddeld en hoog. Daarmee is het mogelijk om een neutralere weergave te kiezen, als je niet houdt van de gebruikelijke instelling met zware bassen.

Apple heeft een patent voor oordetectie, dat beschrijft hoe sensoren kunnen bepalen of een hoofdtelefoon wordt gedragen of niet. Ook heeft Apple een patent waarbij met machine learning wordt achterhaald hoe de hoofdtelefoon wordt gedragen, zodat links en rechts flexibel kunnen worden toegewezen.

Apple’s premium hoofdtelefoon zou rond de $350 moeten gaan kosten en zou volgende maand tijdens WWDC 2020 al aangekondigd kunnen worden. Sinds 2018 gaan er al geruchten. Het accessoire wordt onafhankelijk van de bestaande Beats-producten uitgebracht. Het zou gaan om een draadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking.

Lees in onze round-up de verwachtingen van de AirPods Studio, Apple’s aankomende hoofdtelefoon.