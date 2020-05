iFixit is begonnen met de teardown van het Magic Keyboard voor de iPad Pro. Daarin zien we hoe de trackpad werkt, want er is een duidelijk verschil met de trackpads op de MacBooks.

Onlangs deelden we al een mooie röntgenfoto van het Magic Keyboard voor de iPad Pro met je, waarop je kan zien hoe het toetsenbord in elkaar gezet is. iFixit, de experts die nieuwe producten altijd professioneel uit elkaar weten te halen, zijn nu begonnen met het uit elkaar halen van de trackpad. Het is geen volledige teardown van het Magic Keyboard voor de iPad, maar het geeft wel een interessant kijkje.



Teardown van Magic Keyboard voor iPad toont trackpad

Waar het klikgevoel bij de trackpads op MacBooks gesimuleerd wordt door een kleine trilmotor, is dat bij het Magic Keyboard voor de iPad net even anders. Het trackpad werkt namelijk volgens een soort hefboomprincipe. In het midden onder de trackpad zit een knop die ingedrukt wordt zodra je ergens middenin de trackpad drukt. Maar je kan de trackpad ook bedienen door op de zijkanten te drukken.

Ook hier activeer je de knop in het midden, dat dus werkt via een hefboomsysteem. Aan de linker en rechter zijkant zit een soort klepje die verbonden is met de knop in het midden. Zodra je aan de zijkanten drukt, duwt dit klepje de knop in het midden omhoog. In de gif zie je hoe dit in zijn werk gaat.

Hierdoor maakt het dus niet uit waar je drukt, want in alle gevallen voel je dezelfde klik. De trackpad is het enige onderdeel dat gemakkelijk uit elkaar te halen is, zonder het hele accessoire te slopen. Een volledige teardown kan daardoor nog wel even duren.