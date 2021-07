In veel landen is de pandemie nog lang niet onder controle. Vandaar dat tot 30 december alle inkomsten uit Apple's PRODUCT(RED) volledig naar bestrijding van COVID-19 gaan.

Bij de rode Apple-producten denk je al snel aan HIV- en aidsbestrijding, maar het Global Fund doet veel meer. Apple heeft nu afgesproken dat tot het einde van het jaar alle inkomsten zullen worden gebruikt voor bestrijding van de pandemie. Vooral in arme landen zijn nog weinig vaccins beschikbaar en nieuw varianten zouden de inmiddels opgebouwde voortgang in gevaar kunnen brengen.



Apple laat op de bijgewerkte PRODUCT(RED)-pagina nu weten dat alle donaties van rode Apple-producten en -accessoires tijdelijk niet naar HIV/AIDS gaan, maar naar COVID-19 programma’s. Voorheen werd slechts een deel van de inkomsten hieraan besteed. Dit moet ervoor zorgen dat de levensreddende HIV-AIDS-programma’s in Afrika straks weer kunnen worden opgepakt. Meer dan 100 landen waar Global Fund actief is zitten in de problemen met hun HIV-AIDS-programma’s door COVID-19. Daardoor kunnen mensen geen behandeling krijgen en dat kan leiden tot een half miljoen extra doden.

Apple werkt al 14 jaar samen met (RED) en is een van de grootste donateurs, dankzij mensen die de speciale PRODUCT(RED)-accessoires en devices kopen. Je hebt daarbij keuze genoeg: van iPhones en Apple Watch tot hoesjes en bandjes. Heb je geen nieuwe Apple-producten nodig, dan kun je ook direct doneren.

Er is keuze genoeg uit devices:

Bij de hoesjes en accessoires heb je onder andere keuze uit deze: