A16-chip alleen in iPhone 14 Pro (Max)

Analist Ming-Chi Kuo is weer helemaal terug, sinds hij Twitter heeft ontdekt. Hij denkt dat Apple voor het eerst in lange tijd met een traditie gaat breken. In plaats van de nieuwste chip in alle aanstaande modellen, zou Apple meer onderscheid willen aanbrengen. De iPhone 14 Pro (Max) krijgt de A16-chip, terwijl de iPhone 14 voorzien is van dezelfde A15-chip als in de huidige modellen. Wel gaat er iets verbeteren: de hoeveelheid RAM gaat omhoog van 4GB naar 6GB.



Voor het eerst zal dan de snelste chip alleen te vinden zijn in de topmodellen. Qua werkgeheugen krijgen ze volgens Kuo eveneens 6GB RAM. Ook volgens andere bronnen zou Apple bezig zijn met twee iPhone 14-modellen met A15-chip en twee andere met A16-chip.

Een mogelijke verklaring is dat de chips die Apple ontwikkelt zo krachtig zijn geworden, dat het bijna overdreven is geworden om ze in de instapmodellen te gebruiken. Verder is het ook zo dat de chips onderling wel verschillen. De iPhone 13 Pro beschikt over een A15-chip met meer RAM en meer GPU-kernen dan de vergelijkbare A15-chip in de standaard iPhone 13. Er zijn nog meer punten waarop ze verschillen, zoals materiaal, camera en scherm. In september weten we het officieel.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

Groter verschil in specs

De laatste keer dat Apple op een soortgelijke manier onderscheid maakte was in 2013, toen de iPhone 5s verscheen met een A7-chip terwijl de goedkopere, kunststof iPhone 5c de oudere A6-chip van een jaar eerder kreeg. Bij de standaard iPads is het vrij normaal dat Apple kiest voor chips van een paar jaar oud. De iPad 2021 heeft bijvoorbeeld een A13-chip uit 2019, dus van twee jaar eerder.