De alles-in-1 desktopcomputer is een uitstervend ras. Tegenwoordig kopen veel meer mensen een MacBook of andere laptop, terwijl liefhebbers van een desktop vaker zelf hun eigen computer bouwen of een combinatie kiezen van een Mac met een eigen extern scherm. Toch is er nog steeds markt voor een product zoals de M3 iMac, zo kun je lezen in deze review. De iMac M3 is nieuw, maar toch ook niet. Voor het oog is er bijzonder weinig veranderd in Apple’s nieuwste iMac, maar hoe zit dat in de praktijk bij het gebruik? De M3-chip, Bluetooth 5.3 en wifi 6E zijn in feite de enige verbeterde specs. Of deze verbeteringen het grote verschil maken en voor wie deze iMac nu een aanschaf waard is, lees je in onze uitgebreide test.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@benjaminRK) en Gonny van der Zwaag (gonny). De review is geschreven in november 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De Mac is een blauw exemplaar met de volgende specs: Apple M3-chip met 8-core CPU, 10-core GPU, 8GB RAM en 512GB SSD. Het exemplaar voor deze test tijdelijk beschikbaar gesteld door Apple.

iMac M3 in het kort

Hetzelfde design als voorganger

Nieuw: M3-chip met ca. 20% betere prestaties

Nieuw: Bluetooth 5.3 (was Bluetooth 5.0)

Nieuw: Wifi 6E (was wifi 6)

4,5K scherm van 24-inch

Verkrijgbaar in 7 kleuren

Opslag tot 2TB

RAM tot 24GB (was 16GB)

2 of 4 poorten

Verkrijgbaar vanaf €1.619,- bij Apple

Wat praktische info vooraf: net als bij het 2021-model biedt Apple drie configuraties van de nieuwe iMac aan. Ze hebben allemaal een 8-core CPU, maar het verschil zit hem vooral in de GPU, opslag, aantal poorten en de kleurkeuze. Het eerste model heeft een 8-core GPU en 256GB opslag en is verkrijgbaar in blauw, groen, roze en zilver. Het tweede model heeft een 10-core GPU en is naast deze vier kleuren ook verkrijgbaar in paars, oranje en geel. Het meest uitgebreide model heeft een 10-core GPU en 512GB opslag en is in dezelfde zeven kleuren verkrijgbaar. Ook belangrijk: het instapmodel heeft een toetsenbord zonder Touch ID, terwijl de twee andere wel een toetsenbord met vingerafdruk hebben. Bij Apple zelf kan je nog kiezen voor allerlei upgrades.

Opmerkelijk aan deze keuzes is dat ze allemaal voorzien zijn van 8GB RAM. Hoewel Apple zelf zegt dat 8GB RAM voldoende is, zijn de meningen daarover verdeeld. Hoewel 8GB RAM prima werkbaar is en genoeg is om probleemloos mee te surfen, documenten te maken en meerdere programma’s tegelijk te gebruiken, adviseren wij eigenlijk altijd om te kiezen voor 16GB werkgeheugen. De reden hiervoor is dat dit toekomstbestendiger is en je dan veel minder snel last hebt van vertragingen. Het geeft de iMac net wat meer ademruimte. Het is dan ook erg spijtig dat de iMac in geen enkele standaardconfiguratie beschikbaar is met 16GB RAM. Een losse upgrade is alleen bij Apple of andere gespecialiseerde winkel mogelijk. Winkels als Coolblue en MediaMarkt bieden alleen de drie standaardversies aan, dus met 8GB RAM. Een teleurstellende keuze van Apple, wat ons betreft.

Voor deze review van de iMac 2023 heeft Apple ons de blauwe iMac M3 met 8-core CPU, 10-core GPU en 16GB RAM met 512GB opslag opgestuurd. Dit is dus (vanwege de hoeveelheid RAM) een build-to-order model dat niet zomaar bij elke winkel te verkrijgen is.

Design en uiterlijk iMac 2023

Hetzelfde design als de M1 iMac

Keuze uit 7 kleuren (waarvan 3 alleen voor de topmodellen)

Lightning-accessoires en kabels in dezelfde kleur

Afmetingen: 54,7 x 46,1 x 14,7 cm

Gewicht: 4,5 kg

Dat de iMac 2023 hetzelfde design zou houden als zijn voorganger uit 2021, hadden we wel verwacht. Zeker bij de Mac gaan nieuwe designs soms wel vijf tot tien jaar mee. Maar dat je nu ook weer uit exact dezelfde kleuren kunt kiezen, vinden we toch jammer. Apple probeert bij andere kleurrijke producten (zoals de iPhones en iPads) elk jaar toch wel weer net iets te variëren, maar dat is bij deze iMac niet het geval. Is dat erg? Ach, een nieuwe kleurtje erbij was leuk geweest en Apple had de kleurcombinatie van voor- en achterkant iets kunnen variëren. Maar op zich kunnen deze kleuren nog best een ronde mee. We vinden vooral de kleurcombinaties van de blauwe, paarse en groene variant nog steeds erg mooi. Ze passen ondanks hun pastelkleuren toch ook erg goed in een zakelijk interieur.

Het design van de iMac oogt mooi en stijlvol. Andere fabrikanten van all-in-one computers (HP Pavillion, Dell Inspiron, Lenovo IdeaCentre, Microsoft Surface Studio 2+) kiezen ook vaak voor een soortgelijk minimalistisch uiterlijk van aluminium, maar Apple is de enige die ze in vrolijke kleuren aanbiedt (én met macOS!). Om er een mooi geheel van te maken krijg je de kabels, muizen en andere accessoires in dezelfde kleur.

Met z’n platte scherm en strakke vormgeving van de L-vormige voet neemt hij weinig ruimte in op het bureau. De kin is nog steeds aanwezig en dat geldt ook voor de witte rand rondom het scherm. Beide kregen bij de iMac 2021 nog wel wat kritiek, maar zoals vaak gebeurt bij dit soort veranderingen: je raakt eraan gewend. Tegenwoordig heeft niemand het er meer over en tijdens het gebruik van deze iMac kwam er vanzelf een punt dat mijn ogen de kin negeerden. Het is maar goed dat deze rand een zachte pasteltint heeft en niet de felle kleur van de achterkant. Vooral bij de roze, gele en oranje variant van de iMac zou dat storend kunnen zijn.

Eigenlijk vinden we de ‘kin’ onder het scherm wel charmant. Als de iMac overal even dunne randen had gehad, was het toch een saaiere computer geweest. Het geeft de iMac meer een eigen identiteit. Bovendien zie je nu aan de voorkant ten minste nog wat voor kleur de iMac is.

Een klein grappig detail van het design is dat Apple de software ook afgestemd heeft op het uiterlijk. In de instellingen van de iMac is bij weergave namelijk standaard als accentkleur dezelfde kleur gekozen als van de iMac zelf. In ons geval betekent dat dat bijvoorbeeld knoppen in menu’s donkerblauw zijn. Zodra je de iMac voor het eerst opstart zul je snel denken dat er iets anders is, maar dat je je vinger er niet precies op kan leggen. Maar uiteindelijk zul je dit kleine detail wel waarderen. Wil je liever de standaard accentkleur van macOS? Dan kan je dat natuurlijk ook gewoon instellen.

Scherm van de 24-inch iMac M3

4,5K display (4480 x 2520 pixels)

Beschikbaar in één formaat: 24-inch

Maximale helderheid 500 nits

Scherm is niet in hoogte verstelbaar of kantelbaar

Brede kleurweergave (P3)

True Tone

De iMac 2024 is maar in één formaat verkrijgbaar. Er waren geruchten over een toekomstige grotere variant van 27- of 32-inch, maar de 27-inch komt er niet en de 32-inch is nog ver weg. Die komt waarschijnlijk in 2025 pas. We zullen het voorlopig met het 24-inch formaat moeten doen en dat is wat ons betreft een mooi compromis tussen de eerdere modellen van 21,5-inch en 27-inch. Zoek je toch een groter display van Apple zelf, dan ontkom je niet aan het Studio Display of Pro Display XDR. Hoewel 24-inch voor de doelgroep van deze iMac voldoende is, vinden we het toch jammer dat een grotere versie ontbreekt.

Het scherm is een echte blikvanger, vooral omdat de voorkant van de Mac vrijwel geheel bestaat uit scherm. Daaronder is een gekleurde rand aanwezig, waarin de meeste elektronica is verwerkt, maar die valt tijdens het gebruik nauwelijks meer op. Wat het scherm nog meer een blikvanger maakt is de mooie kleurweergave en de helderheid van 500 nits. Alles ziet er kleurrijk en natuurlijk uit op dit scherm.

Voor het maken van documenten, het surfen op het web en ander typisch desktopwerk is het scherm meer dan voldoende. Maar wil je er films of series op kijken of fanatiek op gamen, dan stelt het scherm toch wat teleur. Op de MacBook Pro zien HDR-films en -series er namelijk veel mooier uit, dankzij de hoge piekhelderheid van 1600 nits. Op de iMac ontbreekt de betere HDR-ondersteuning. En tijdens het gamen valt op dat zwarttinten niet zo diep zwart zijn zoals op een MacBook Pro of een OLED-televisie. Dat komt mede doordat Apple gebruiktgemaakt heeft van de LED-techniek en niet van mini-LED (zoals de MacBook Pro’s) of OLED. Een groot minpunt vinden we dit niet, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden. Vermoedelijk houdt Apple dit soort eigenschappen achter de hand voor een grotere, meer professionele iMac.

Een tegenvaller vinden we dat het scherm niet in hoogte verstelbaar is. Daardoor ben je alsnog aangewezen op pakken printerpapier of speciale accessoires zoals de Rain Design mBase. Je kunt het scherm gelukkig wel kantelen om de kijkhoek een beetje aan te passen, maar het ontbreken van een in hoogte verstelbare voet (al dan niet tegen betaling), vinden we jammer. En omdat een iMac ook voor gezinnen is bedoeld, hadden we graag gezien dat Apple rekening had gehouden met personen van verschillende lengte. Bij externe schermen is dat heel normaal: de LG-schermen die we op de redactie hebben zijn kantelbaar, in hoogte verstelbaar en zelfs te roteren. En het mooie is: macOS biedt zelfs ondersteuning voor roteren van de interface. Niet dat we de iMac met een 90 graden geroteerd scherm zouden willen gebruiken, maar Apple had wel veel meer aan een goede werkhoogte kunnen denken. Er zijn oplossingen voor, maar die zijn minder mooi. Bij het Studio Display en Pro Display XDR heeft Apple laten zien dat ze zo’n voet goed kunnen maken.

M3-chip in de iMac 2023 (Benjamin)

Derde generatie Apple Silicon: M3

8-core CPU, 8- of 10-core GPU (geteste model heeft 10-core CPU)

Ray tracing met hardware-acceleratie (nieuw)

8GB, 16GB of 24GB RAM (geteste model heeft 16GB RAM)

256GB, 512GB, 1TB of 2TB opslag (geteste model heeft 512GB opslag)

Nieuwe Media Engine

Een van de weinige verbeteringen van de iMac 2023 is de nieuwe M3-chip. Uit de benchmarks van de M3-chip blijkt dat er flink wat prestatieverbeteringen zijn ten opzichte van de M1-chip. Daarnaast vergelijkt Apple de M3 iMac vooral met de vroegere Intel iMacs en andere Intel-gebaseerde alles-in-één-desktops. Maar hoe zit het in de praktijk? Dat ligt er maar net aan wat je met de iMac doet. Gebruik je de iMac alleen om e-mails mee te versturen, te surfen op het web, documenten te maken en je administratie te doen? Dan zul je weinig verschil merken tussen de M1- en M3-versie. Alles werkt op de M3-versie wel net wat beter, helemaal als veel verschillende vensters en programma’s open hebt staan, maar het is geen verschil van dag en nacht.

Gebruik je de iMac voor wat meer grafische taken, dan zul je het verschil qua prestaties wel wat meer merken. Fotobewerking werkt net wat flotter dan op de voorgaande generatie. Maar we moeten ook eerlijk zijn: het is niet zo dat je nu grafische taken op deze iMac kan doen doen op de vorige generatie totaal onmogelijk was. Bovendien hebben we in onze test qua prestaties ook weinig verschil gemerkt ten opzichte van een M2 MacBook Air. Als er iets is wat ons drie jaar aan Apple Silicon-chips geleerd heeft, is dat de verbeteringen bij opeenvolgende generaties meestal klein zijn. De M2 verschilt weinig van de M1 en de M3 verschilt weer weinig van de M2. Stap je over van de M1 naar de M3, dan stapelen de verbeteringen zich wel wat meer op en is de kans groter dat je prestatieverbeteringen merkt.

Tegelijkertijd kun je jezelf de vraag stellen: wie stapt er nou over van een M1 iMac naar de M3? De M3-chip zorgt er vooral voor dat de iMac weer jaren mee kan. De update was niet nodig omdat de M1-chip zo traag was. De kans is dan ook groter dat je overstapt van een oudere Intel iMac en dan zul je de prestatieverbeteringen wel gelijk merken.

Gamen op de iMac M3 hebben we ook getest. We hebben hiervoor de Apple Silicon-versie van Resident Evil Village getest. Over de grafische prestaties zijn we onder de indruk, wat mede komt door de extra krachtige GPU. De belichting ziet er prachtig uit, details in de omgeving zijn kraakhelder en de beelden zijn soms zelfs fotorealistisch. Dat wil niet zeggen dat de iMac M3 geschikt is om hardcore op te gamen, want bij de hoogste grafische instellingen heeft de iMac het soms wel wat moeilijker. Bovendien spelen hier ook de beperkingen van het display mee. De iMac is daardoor geen echte gamingcomputer, hoe graag Apple dat ook wil. Wij zouden in dat geval eerder kiezen voor een M3 Pro/Max MacBook Pro.

Hardware en poorten van de iMac 2023

Relatief weinig poorten, vooral op instapmodel

Bluetooth 5.3 en wifi 6E

Het is jammer dat Apple bij de instapmodellen altijd een paar stappen terug doet, om de prijs nét iets lager te kunnen krijgen. Vaak is dat instapmodel niet de beste keuze en word je min of meer gedwongen om voor een upgrade te kiezen. Dat instapmodel is vooral bedoeld voor de marketingteksten, zodat Apple kan zeggen dat je in de VS al voor $1.299,- een iMac in huis kunt halen (excl. tax). Dat klinkt als een aantrekkelijke instapprijs. In Europa komt de prijs wat minder mooi uit: €1.619,- inclusief btw.

Wat krijg je voor dat geld? Dezelfde iMac, maar dan met net iets mindere specs. De twee grootste beperkingen zijn een mindere GPU (8-core in plaats van 10-core) en het ontbreken van twee extra usb-poorten. Je zult alles moeten aansluiten op de twee twee Thunderbolt 4-poorten aan de achterkant. Dat is voor gebruikers van een MacBook Air normaal, maar bij een desktopcomputer wil je vaak wat meer aansluiten, zoals een labelprinter of een ssd-schijfje. Aan de andere kant: tegenwoordig kun je bijna heel veel dingen draadloos gebruiken. Wij hebben tijdens het testen geen enkele poort van de iMac gebruikt. Je wil misschien af en toe je muis of toetsenbord opladen, een usb-stickje aansluiten of wellicht een bedraad toetsenbord gebruiken. Dat kan ook prima met twee poorten.

Wil je draadloos verbinding maken, dan kan dat nu met Bluetooth 5.3 (was 5.0) en wifi 6E (was 6). Dit is een kleine verbetering die het apparaat iets toekomstbestendiger maakt. Van Bluetooth 5.3 ten opzichte van versie 5.0 ga je geen verschil merken, maar het is wel fijn dat de iMac daarmee toekomstbestendig is. Wifi 6E levert hogere snelheden en een betrouwbare verbinding op, maar dan moet je wel een geschikte router hebben. Voor deze review hadden we die helaas niet. Maar ook met een gewone wifi 6-router is de verbinding razendsnel en heel betrouwbaar.

Apple heeft trouwens ook nog een kleine wijziging aangebracht aan de koptelefoonaansluiting, die vanwege zijn diepte aan de zijkant van de iMac zit. Deze poort ondersteunt nu een koptelefoon met hoge impedantie. Hierdoor kun je genieten van audio in hogere kwaliteit. Dit zit ook al in alle andere Macs die Apple sinds eind 2021 geïntroduceerd heeft.

Audio en camera op de iMac M3

6 speakers rondom: 4 woofers, 2 tweeters

Support voor Dolby Atmos en ruimtelijke audio

1080p FaceTime-camera

3 microfoons voor videogesprekken en Siri-opdrachten

De iMac is voorzien van zes speakers, die prima klinken en voldoende bas geven. Wil je deze iMac ook voor films en andere content gebruiken, dan is het ruimtelijke geluid een mooie plus. Dit zorgt ervoor dat het geluid uit verschillende richtingen lijkt te komen. Zit je in een FaceTime-gesprek, dan wil je natuurlijk dat anderen je ook goed kunnen horen. Hiervoor zijn drie microfoons aanwezig, waaronder twee bovenop.

De iMac 2023 heeft (net als z’n voorganger) een meer dan prima camera. Er was een tijd dat de ingebouwde camera’s in Macs van enorm slechte kwaliteit waren, waarbij 720p lang de standaard was. Maar dat zijn gelukkig vervlogen tijden. De iMac heeft een 1080p FaceTime-camera, waarbij je ook effecten kan instellen zoals een portretmodus (zodat je rommelige woonkamer niet zo duidelijk in beeld is) en studiolicht (om jezelf beter in beeld te brengen). Maar ook zonder deze effecten heeft de iMac een prima webcam, die in de avond een prima kwaliteit voor een FaceTime-gesprek oplevert. Vooral dat laatste is wel zo handig, omdat je de iMac niet zomaar even ergens anders kan zetten waar je beter licht hebt.

We vinden het wel jammer dat Center Stage (Middelpunt) ontbreekt. Deze functie kennen we al van de iPads en zorgt ervoor dat jij altijd goed in beeld bent, ook als je meer beweegt. Dat helpt ook heel erg als er meerdere personen voor de camera zitten, bijvoorbeeld als je samen met een huisgenoot op één apparaat wil FaceTimen met een vriend of vriendin. We vinden het een gemiste kans dat deze functie niet in de iMac aanwezig is, terwijl we die bijvoorbeeld wel vinden in het Studio Display. Wil je er per se gebruik van maken, dan kun je ook de achterste camera van je iPhone als webcam gebruiken, maar ideaal is anders. Nieuwe webcamfuncties die in macOS Sonoma te vinden zijn, zoals reageren in een video met handbewegingen, zijn wel beschikbaar: het werkte al op de M1-chip en dus ook nu op de M3-chip.

Je zult de iMac niet zo snel gebruiken om uitgebreide audio- en videoproducties op te maken, maar voor z’n doel zijn de ingebouwde speakers, microfoons en webcam erg goed.

Meegeleverde accessoires: teleurstellend ongewijzigd

Meegeleverd met toetsenbord, muis en/of trackpad

Keuze uit groot of klein toetsenbord, met of zonder Touch ID

Meegeleverde accessoires in matchende kleuren

Voorzien van Lightning-poort, nog geen usb-c

Net als voorheen wordt de iMac M3 geleverd met een toetsenbord, muis en/of trackpad. Bij het toetsenbord heb je de keuze uit uit kleine of grote versie (met numeriek toetsenblok). Belangrijk om op te merken is dat Apple bij het instapmodel van de iMac nog steeds alleen een klein toetsenbord zonder Touch ID levert. Voor €50,- kun je dit upgraden naar het toetsenbord met Touch ID. We vinden dit eerlijk gezegd een beetje een teleurstellende keuze anno 2023. Touch ID is inmiddels standaard op elke MacBook, dus we hadden gehoopt dat dat ook bij de iMac zo zou zijn. Wij kunnen ons in ieder geval geen Mac meer zonder Touch ID voorstellen, dus het is jammer dat dit bij elk model iMac standaard geleverd wordt. De upgrade naar een groter toetsenbord met numeriek toetsenblok vinden we logisch, maar Touch ID had er standaard op moeten zitten.

Naast het toetsenbord kan je ook de keuze maken voor een Magic Mouse of een Magic Trackpad (of zelfs allebei). De meeste mensen zullen de Magic Mouse kiezen. Het leuke van al deze accessoires is dat ze qua kleur nog steeds matchen met de kleur van de iMac. Het is jammer dat deze gekleurde versies niet los te koop zijn.

Wat we echter nog veel spijtiger vinden, is dat deze accessoires allemaal uitgerust zijn met Lightning. Dat is al zo sinds de introductie van de oplaadbare Magic-accessoires in 2015. Destijds was dat al een vreemde keuze. De Mac heeft immers verder helemaal niks met de Lightning-poort. En anno 2023 is de Lightning-poort helemaal op z’n retour. Apple is al een tijdje bezig om haar producten om te zetten naar usb-c. De iPads, nieuwste iPhone 15-serie, de Siri Remote, AirPods Pro-oplaadcase en inmiddels ook de Apple Pencil zijn er allemaal met usb-c. Het is voor ons daarom een raadsel waarom Apple dat niet nu met de Magic-accessoires gedaan heeft. De enige reden die we kunnen bedenken, is dat Apple nog zo’n grote voorraad van de huidige versies met Lightning heeft, dat ze dat eerst willen opmaken. We hadden toch wel verwacht dat nu meteen de overstap naar usb-c was gemaakt, zodat Apple weer wat items kan afstrepen uit de lijst van producten die nog usb-c moeten krijgen. Het lijkt daardoor ook wel alsof Apple met minimale inspanning toch een nieuwe iMac wilde uitbrengen. Het voelt als een gemakzuchtige beslissing.

Maar dat betekent wel dat je als gebruiker ‘opgescheept’ zit met accessoires die voorzien zijn van een aansluiting die je op geen enkel nieuw Apple-product vindt. Je iPhone heeft waarschijnlijk nog wel een Lightning-aansluiting (tenzij je net een nieuwe iPhone 15 gekocht hebt), maar de kans dat jouw iPad een usb-c-poort heeft is erg groot. Dat geldt ook voor een eventuele MacBook die je al hebt. De komende jaren zal Lightning alleen maar minder vaak voorkomen, als Apple-gebruikers hun oudere iPhones gaan updaten naar een iPhone 15 of nieuwer. Maar een accessoire zoals een toetsenbord of muis gaat doorgaans jaren mee. Koop je nu een iMac, dan is de meegeleverde muis, trackpad of toetsenbord over vijf jaar ook nog prima bruikbaar. Maar je zit dan wel met een Lightning-oplaadkabeltje op je bureau die je alleen daarvoor gebruikt. Die wordt overigens meegeleverd in de verpakking – in dezelfde kleur als de Mac.

Bedenk je ook dat Apple vroeg of laat sowieso de overstap naar usb-c moet maken voor deze accessoires, vanwege EU-regels. Dus je weet nu op voorhand al dat deze meegeleverde accessoires relatief snel (qua aansluiting) gedateerd zijn. Het enige voordeel is dat je de aansluiting maar eens in de paar maanden nodig hebt, omdat de batterijduur best redelijk is.

Voor wie is de iMac M3 2023?

Zoek je een nieuwe Mac waar alles al in zit, dan is de 24-inch iMac M3 een aanrader. Vooral als je nog een iMac met Intel hebt kun je een mooie sprong in performance en features maken. Je zou zelfs naar de iMac 2021 kunnen kijken, die in heel veel opzichten identiek is. Het belangrijkste verschil is de chip: M1 of M3.

Pluspunt van de M3 iMac is dat hij twee jaar nieuwer is en daardoor langer updates krijgt, maar daar staat ook een hogere prijs tegenover. Je kunt dit model momenteel alleen voor de adviesprijs krijgen, terwijl de M1 iMac de komende maanden flink zal worden afgeprijsd omdat winkels van hun voorraad af willen. Daardoor kan de M1 iMac echt alsnog een overweging waard zijn.

Het ligt er maar net aan waar je je iMac voor wil gebruiken. Zoek je een iMac om jouw volgende bestseller te schrijven, dan kun je prima vooruit met de iMac 2021. Maar wordt het een gezinscomputer waar ook games op gespeeld gaan worden, veel op gemultitasked wordt en fotobewerking op uitgevoerd wordt, dan is de iMac 2023 een toekomstbestendiger keuze. Serieuze alternatieven zijn er niet. Dell, LG en andere fabrikanten maken wel all-in-ones, maar die draaien op Windows en zijn wat ons betreft minder gebruiksvriendelijk. Apple heeft bovendien een streepje voor vanwege de keuze uit zeven kleuren, waarvan zes vrolijke.

De iMac kan de ideale computer zijn voor mensen die op een vaste plek werken, thuis of op kantoor. Nadeel is natuurlijk wel dat je hem minder snel meeneemt. Voor mensen die ook wel eens ergens anders willen werken is een MacBook Air dan een betere keuze. Voor ongeveer dezelfde prijs heb je het grote 15-inch model. In combinatie met een extern scherm voor je Mac heb je dan ook een iets minder strakke, maar wel erg praktische oplossing.

De iMac is in die zin uniek in zijn soort. Er zijn nog maar weinig alles-in-één desktopcomputers op de markt. Dat komt mede doordat tegenwoordig iedereen eerder voor een MacBook (of laptop) kiest. Een MacBook heeft het voordeel dat hij flexibel in gebruik is en net zo goed (of zelfs beter) presteert dan de iMac. De meeste mensen zullen daardoor eerder voor een MacBook als eerste Apple-computer kiezen dan een Mac-desktop. De iMac is daardoor toch vooral een luxeproduct. Het is een Mac die je er prima bij kan hebben, bijvoorbeeld voor je thuiskantoor of keukentafel.

Score 8.2 iMac M3 2023 €1.619 Voordelen + Groot en helder 4,5K-scherm

Prima performance voor z'n doel

Goed bruikbare 1080p webcam

Audio klinkt goed

Nog steeds een prachtig design Nadelen – Niet verstelbaar in hoogte

Scherm door ontbreken van high-end eigenschappen niet voor elk doel geschikt

Instapmodel is het nét niet (o.a. minder poorten)

Weinig upgrademogelijkheden

Meegeleverde accessoires nog steeds met Lightning

Niet alle kleuren voor elk model

Conclusie iMac M3 (2023) review

Het 2023-model van de iMac biedt dezelfde plus- en minpunten als zijn voorganger, omdat bijna alles hetzelfde is gebleven. Van het design tot de kleuren, de poorten, het scherm en de Lightning-accessoires: er is niet zoveel gewijzigd. Dit is een prima all-in-one voor mensen die een dergelijke computer kopen. Wel vinden we het jammer dat er in feite maar weinig gewijzigd is ten opzichte van zijn voorganger. We hadden toch wel graag wat verbeteringen gezien, zoals een in hoogte verstelbaar scherm en wat andere praktische aanpassingen, zoals usb-c in de meegeleverde accessoires en Center Stage in de camera. Ook is het jammer dat je voor vrijwel elke denkbare upgrade op Apple aangewezen bent en dus de dure adviesprijs moet betalen. We hadden graag gezien dat een van de standaard upgrademodellen die je bij elektronicawinkels koopt standaard al was voorzien van 16GB centraal geheugen.

In die zin is de M3-versie niet per se een waardige upgrade ten opzichte van de M1-variant. Het is dan ook niet voor niets dat Apple de M1 iMac vervangen heeft door dit nieuwe model. De M3-variant is vooral een verfrissing van de iMac nieuwe stijl en is daardoor toekomstbestendiger, maar geen must voor Apple-fans. Is dat erg? Wat ons betreft niet. De iMac M1 uit 2021 vervulde de rol van waardige upgrade al, nadat Apple de iMac jarenlang verwaarloosde. Dat er nu na twee jaar slechts een spec-bump verschenen is, is Apple dan ook vergeven. Als dit maar niet betekent dat we bij het volgende model weer slechts een betere chip vinden.

iMac 2023 kopen

De iMac M3 is verkrijgbaar bij diverse winkels. Wie slim is wacht nog een maandje of twee, zodat de eerste goede deals verkrijgbaar zijn. Tijdens Black Friday hoef je echter geen koopjes te verwachten. Het instapmodel van de M3 iMac heeft het volgende te bieden:

8-core CPU

8-core GPU

8GB centraal geheugen

256GB opslag

2x Thunderbolt-poorten

Prijs: €1.619,- bij Apple

Je kunt dit op verschillende manieren upgraden met meer centraal geheugen, een GPU met meer kernen en meer SSD-opslag.

Prijzen 24-inch iMac 2023 Instapmodel

Upgrade

Topmodel Instapmodel Upgrade Topmodel

