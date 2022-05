iCulture Vandaag: dit was dinsdag 3 mei 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 3 mei 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag werd duidelijk dat PayPal er mede voor heeft gezorgd dat de EU-zaak tegen Apple in gang werd gezet. PayPal had een informele klacht ingediend bij de Europese Commissie, zo blijkt nu op basis van anonieme bronnen. Daarmee dreigt er mogelijk een miljardenboete voor Apple, als de NFC-chip niet wordt opengezet voor andere betaalmethoden. Maar er gebeurde meer vandaag. Zo hebben we een iPhone Studio-concept die je doet wegdromen. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

De beste apps om koffers te pakken vind je hier. Zo vergeet je nooit meer iets!

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

1Password 8 voor Mac – Compleet vernieuwd met een verbeterd design.

Ditzo Zorg App (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Ben je op zoek naar een bepaalde rekening? Met de nieuwe filterfunctie op het Betaaloverzicht vind je gemakkelijk de rekening die je zoekt.