In een nieuw interview geeft Apple tekst en uitleg waarom de 11-inch iPad Pro geen mini-LED display heeft. Maar is het antwoord wel helemaal eerlijk?

Het mini-LED display in de nieuwe iPad Pro is als we de eerste hands-ons mogen geloven één van de hoogtepunten. Maar alleen de 12,9-inch iPad Pro 2021 is voorzien van dit nieuwe scherm, dat Apple het Liquid Retina XDR-display noemt. Waarom is deze nieuwe schermtechniek niet beschikbaar op de 11-inch iPad Pro? In een interview hoopt Apple duidelijkheid te geven.



Waarom 11-inch iPad Pro geen mini-LED heeft

YouTuber Brian Tong heeft in een interview gesproken met Scott Broderick (iPad product marketing) en Vincent Gu (display engineering team). Het antwoord op de vraag komt van Broderick, de marketingman van Apple. En dat is niet zonder reden. Volgens hem is de gebruiker van de 11-inch iPad op zoek naar een draagbare iPad. De 12,9-inch iPad Pro is 0,5 millimeter dikker en ook iets zwaarder door het mini-LED-display.

Wat we weten van de 11-inch gebruiker is dat zij ervan houden om een superkrachtige en draagbare iPad met 1-pound design met zich mee te nemen. Ze houden van die vormfactor. Terwijl de gebruiker die dol is op het 12,9-inch scherm juist het grootste canvas wil om het creatieve werk op te doen. Daardoor was het logisch om de XDR-technologie naar het 12,9-inch display van de iPad Pro te brengen.

Tegelijkertijd gaan er veel berichten dat Apple problemen heeft met de productie van het mini-LED display. Dat zie je ook terug aan in de levertijden: de 12,9-inch iPad Pro heeft momenteel een levertijd van eind juni tot begin juli, terwijl de 11-inch versie al begin juni geleverd kan worden. We denken dan ook dat dit antwoord niet het hele verhaal is en we verwachten dat op den duur ook de 11-inch variant een mini-LED display krijgt.

In de rest van het interview worden ook andere onderwerpen aangestipt, zoals de M1-chip, de Center Stage-camera en de nieuwe Thunderbolt-aansluiting.

Vanaf vandaag is de nieuwe iPad Pro te koop bij winkels en worden de eerste exemplaren geleverd aan vroege kopers. Wil je meer weten over de iPad Pro 2021, lees dan ook onze uitleg. Binnenkort vind je op iCulture de uitgebreide review.