Meestal delen de grote internationale media vlak voor de pre-orders van een nieuw Apple-product alvast hun eerste ervaringen in hands-ons en previews, maar deze keer gaat het allemaal wat anders. De hands-ons van de iPad Pro 2021 zijn nu pas beschikbaar, daags voordat de eerste bestellingen bij kopers afgeleverd worden. We weten daarom nu wat de ervaringen met het nieuwe mini-LED scherm zijn en hoe de M1-chip in de iPad Pro uitpakt. In deze round-up verzamelen we de belangrijkste hands-ons van de nieuwe iPad Pro 2021.



Eerste indruk van MKBHD

De bekende YouTuber MKBHD heeft de nieuwe iPad Pro 2021 ook al vroeg van Apple ontvangen en kon ermee aan de slag. De titel van zijn video geeft al veel weg: The Ultimate Spec Bump. De M1 zorgt voor nog snellere prestaties. Dat merkte hij vooral bij zwaardere apps. Voor de test gebruikte hij het model met 16GB RAM, waarbij hij gemerkt heeft dat apps altijd meteen opstarten, zelfs die ver in het geheugen staan, zonder opnieuw te hoeven laden.

The Verge hands-on iPad Pro 2021

Dieter Bohn van The Verge heeft al flink wat ervaring met Apple-apparaten en geeft meteen aan waar het bij de nieuwe 12,9-inch iPad Pro om gaat: het nieuwe scherm. Het is volgens hem het beste niet-tv apparaat om films en series op te kijken. Als hij het scherm vergelijkt met die van de 11-inch iPad Pro (dat geen mini-LED display heeft), valt op dat het zwart op het kleinere model toch wat meer grijs is. In het dagelijks gebruik merk je niet zo veel van het nieuwe scherm, maar je ziet het verschil van het mini-LED display pas echt bij het kijken van films. De M1-chip is krachtig, maar iPadOS is nog steeds beperkt.

CNET gaat hands-on met de iPad Pro 2021

CNET legt de focus op de M1-chip en de nieuwe 5G-optie. De combinatie maakt de iPad Pro 2021 volgens hen bijna de perfecte tablet. Maar de beperkingen van iPadOS houden de mogelijkheden tegen, vooral op het gebied van multitasking. De M1-chip is volgens CNET tot meer in staat, dan nu mogelijk is met de iPad Pro. Bij zware taken met augmented reality en 3D-modellen wordt de nieuwe iPad Pro minder heet dan bij het model van vorig jaar.

Engadget over de iPad Pro 2021

Ook Engadget is duidelijk over de iPad Pro 2021: de hardware overstijgt de software. In theorie is de iPad Pro een laptop, maar de software zorgt voor de beperkingen. Het is de beste mobiele computer die Apple ooit gemaakt heeft, zegt Chris Velazco. Hij is ook enthousiast over de Center Stage-functie, waarmee de ultrawijde frontcamera met je ‘meebeweegt’ zodat je altijd in beeld blijft. In het begin voelt het wat onwennig, maar het zorgt ervoor dat de camera goed met je meebeweegt en in- en uitzoomt. Wat hij wel storend vindt, is dat de camera nog steeds aan de korte kant zit, terwijl de iPad steeds vaker horizontaal gebruikt wordt.

Video’s van iJustine, René Ritchie en meer

Er zijn nog veel meer videoreviews voorbij gekomen, onder andere van bekende YouTubers en Apple-fans als iJustine en René Ritchie.









