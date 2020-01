De iPhone en iPad zijn in Europa verreweg de populairste apparaten voor videostreaming, zo blijkt uit onderzoek. Meer dan de helft van de videostreaming gaat via mobiele Apple-apparaten.

Met de vele videostreamingdiensten die er tegenwoordig zijn, kijken we meer video dan ooit. Van Netflix tot Videoland en van Apple TV+ tot Disney+: de keuze is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ook op de iPhone en iPad wordt veelvuldig video gestreamd, zo concludeert Jet-Stream. Uit hun onderzoek blijkt dat het marktaandeel van Apple-gebruikers aanzienlijk hoger is dan die van Android-gebruikers. Meer dan de helft van de videostreams wordt gekeken op een iPhone of iPad.



‘iPhone en iPad belangrijkste apparaten voor videostreaming’

Jet-Stream is een Europees hostingplatform voor allerlei videodiensten. In Nederland maken onder andere KLM, Ajax en de NPO gebruik van het streamingplatform. De nieuwste gegevens zijn van januari 2020 en daaruit blijkt dat Apple de overhand heeft. Ondanks het veel hogere marktaandeel van Android-toestellen in Europa (72% ten opzichte van ongeveer 27% voor iOS/iPadOS), kijken volgens dit onderzoek veel meer mensen via Apple’s mobiele apparaten. 56,3% van de videostreams wordt volgens dit onderzoek gekeken op iOS. Android blijft steken op 18,1%, terwijl Windows met 17,6% op de derde plek staat. macOS komt niet verder dan 7,2% van alle videostreams.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat veruit de meeste kijkers een smartphone gebruiken. 61,6% van alle streams wordt bekeken op een smartphone, met de desktop op de tweede plaats met 25%. Daaronder volgt de tablet met 10,5%. Dat betekent dus dat bijna drie op de vier online video’s gekeken worden op een mobiel apparaat zoals een iPhone of iPad. Als je kijkt naar de populairste browsers voor online video, dan staat Safari bovenaan met 57,7% marktaandeel. Google Chrome volgt op afstand met 23,9%.

Waarom de iPhone en iPad zo dominant zijn wat betreft online video, is onduidelijk. Zeker gezien het veel hogere marktaandeel van Android is de uitkomst verrassend. Volgens Jet-Stream heeft het mogelijk te maken met dat iPhone-gebruikers vaker onbeperkt internet hebben. Een andere verklaring kan zijn dat veel bezitters van goedkopere Android-smartphones hun toestel voornamelijk gebruiken voor het versturen van berichten en andere social media.