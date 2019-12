Apple’s kerstreclames door de jaren heen: 10 jaar gezelligheid

Apple-kerstreclames 2010-2019

Onlangs schreven we over Apple’s nieuwste reclamespot, die heel toepasselijk ‘Holiday – The Surprise’ heet. Soms schetst zo’n reclamespotje een beeld van gezelligheid, of gaat het om een soort mini-speelfilm met een verhaaltje, maar het draait uiteraard vaak ook om Apple-producten die ervoor zorgen dat de kerst nét iets leuker wordt. In het kerstreclamespotje van 2019 maken twee kinderen een interactieve presentatie op de iPad, om hun grootvader op te vrolijken, die net een groot verlies heeft meegemaakt. Met deze collectie kerstfilmpjes van Apple willen we jullie ook meteen een heel gezellige Tweede Kerstdag en fijne dagen tijdens de rest van het jaar wensen!



2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010