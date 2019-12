TomTom GO Navigation nu met jaarabonnement

De nieuwe abonnementsvorm zit inbegrepen bij de nieuwste update van de app. Voorheen had je alleen keuze uit 1, 3 of 6 maanden. Per stap omhoog betaalde je relatief minder per maand. Het nieuwe abonnement voor 12 maanden kost €12,99 per jaar. Daarmee is dit relatief de goedkoopste optie om TomTom GO te gebruiken. Eerder betaalde je €18 per jaar als je tweemaal een zesmaandelijks abonnement afsloot. Dit is dan ook goed nieuws voor de fans die graag gebruikmaken van onder andere de CarPlay-ondersteuning in TomTom GO.



De CarPlay app heeft sinds wij er een review over schreven enkele handige verbeteringen gekregen. Zo kun je nu zoeken door tekst in te typen en snoer je de navigatiestem snel de mond met een nieuwe mute-knop.

Bekijk ook Review: TomTom GO Navigation CarPlay brengt de basisfuncties naar je autoscherm Vanaf nu heeft ook TomTom een eigen CarPlay-app. Hoe bevalt deze navigatie-app voor in de auto en hoe verhoudt deze zich ten opzichte van andere apps op CarPlay? Je leest het in deze TomTom CarPlay review.

Je kunt TomTom GO Navigation gratis uitproberen. Voor welke abonnementsvorm je ook kiest, je krijgt een maand gratis de tijd om de app te testen. Vroeger bood de app ook 75 gratis kilometers per maand, maar dat zit al een tijdje niet meer in bij TomTom.