Sony kan niet aan vraag camerasensoren voldoen

Sony maakt niet alleen eigen elektronica zoals de PlayStation en televisies, maar is ook toeleverancier van onder andere Apple. Voor het tweede jaar op rij kan het Japanse bedrijf niet voldoen aan de vraag naar camerasensoren tijdens de feestdagen, zo meldt Bloomberg.



Het bedrijf heeft het budget voor deze tak verdubbeld naar €2,3 miljard. Ook wordt geïnvesteerd in een nieuwe fabriek in Nagasaki, maar deze wordt op z’n vroegst pas in april 2021 in gebruik genomen. Zelfs dat is misschien niet genoeg, zo zegt Terushi Shimizu, een topman van Sony:

Gezien de huidige stand van zaken, en zelfs na al die investeringen, is het misschien nog steeds niet voldoende. We zullen klanten moeten teleurstellen want we kunnen gewoon niet genoeg produceren.

Fabrieken van Sony werken 24 uur per dag, en dat zet het bedrijf tijdens de feestdagen door. De tak waaronder de camerasensoren vallen is erg belangrijk voor Sony, want het is na de PlayStation hun meest winstgevende bedrijfstak.

Steeds meer camerasensoren per telefoon

De camera is tegenwoordig een van de belangrijkste onderscheidende factoren als het op telefoons aankomt. Nagenoeg alle telefoons zijn snel, hebben degelijke batterijen en mooie schermen. Daarom wordt er flink geïnnoveerd met de camera. Al enkele jaren heeft een aantal smartphones meerdere lenzen op de achterkant. De iPhone 11 heeft er twee, en de iPhone 11 Pro telt er wel drie.

Apple’s iPhone is niet de enige telefoon met meerdere lenzen. Zo hebben Huawei- en Samsung-toestellen ook meerdere camerasensoren ingebouwd. Het ziet ernaar uit dat deze trend nog wel even doorzet, en dat betekent dat Sony aan de bak moet. Of het aantal geproduceerde iPhones hierdoor ook in de problemen raakt is niet bekend, maar we rekenen erop dat Apple goed op de hoogte is van de problemen.

De vraag naar iPhones zal in 2020 naar verwachting van een analist met 10% toenemen. Dit zou komen door de upgrade naar 5G die op de planning staat voor volgend jaar. Mocht Sony hun geen orde op zaken kunnen stellen, lijkt het erop dat Apple op zoek moet naar een nieuwe leverancier, naast Sony.