14-inch vs 16-inch MacBook Pro 2021

De MacBook Pro 2021 komt in twee formaten: 14- en 16-inch. Je vraagt je misschien af wat de verschillen zijn, los van het schermformaat. Waar moet je allemaal rekening mee houden als je wil kiezen tussen de 2021 MacBook Pro 14-inch vs 16-inch? In tegenstelling tot voorgaande jaren, zitten de grootste verschillen nu niet in de prestaties. Op dit vlak zijn er namelijk juist heel veel overeenkomsten, als je er maar voor wil betalen. Wat de verschillen en overeenkomsten precies zijn tussen de 14- en 16-inch MacBook Pro, lees je hier.

Verschillen MacBook Pro 14-inch vs 16-inch

Voor de verschillen hoeven we ons op maar een aantal belangrijke factoren te richten: schermformaat, de afmetingen en het gewicht, de batterijduur en de specificaties. Maar met die laatste is iets bijzonders aan de hand. Het verschil in specs zit hem namelijk alleen in het instapmodel. Hoe dat precies zit, lees je hieronder.

#1 Schermformaat: wil je veel of meer schermruimte?

Zoals de naam al verklapt, zit het eerste verschil in het schermformaat. De 14-inch MacBook Pro heeft een 14,2-inch display, dat dus een stuk groter is dan het 13,3-inch display dat je van Apple gewend was. Als 14-inch voor jou te klein is, kom je automatisch terecht bij het 16-inch model. Om precies te zijn zit daar een 16,2-inch scherm in, wat 0,2-inch groter is dan de vorige generatie 16-inch MacBook Pro uit 2019. Door het verschil in formaat tussen de 14- en 16-inch modellen uit 2021, is de resolutie ook iets anders. Maar staar je niet blind op de cijfertjes: de pixeldichtheid is bij beide modellen nagenoeg gelijk, met 254 pixels per inch.

Schermformaat Resolutie MacBook Pro 2021 14,2-inch 3024 x 1964 MacBook Pro 2020 13,3-inch 2560 x 1600 MacBook Pro 2021 16,2-inch 3456 x 2234 MacBook Pro 2019 16-inch 3072 x 1920

#2 Afmetingen: welke past in je tas?

Een groter scherm heeft ook consequenties voor het formaat van de MacBook zelf. De 16-inch MacBook Pro is een stukje groter dan de 14-inch variant. Het verschil zit hem in zowel de hoogte (oftewel de dikte), de breedte en de diepte. De afmetingen kunnen van belang zijn als je vaak met de MacBook moet reizen, bijvoorbeeld naar werk of school. Als je een niet al te grote tas mee wil nemen, kan de kleinere 14-inch toch de voorkeur hebben.

Hoogte Breedte Diepte 14-inch MacBook Pro 2021 1,55cm 31,26cm 22,12cm 16-inch MacBook Pro 2021 1,68cm 35,57cm 24,81cm 13-inch MacBook Pro 2020 1,56cm 30,41cm 21,24cm 16-inch MacBook Pro 2019 1,62cm 35,79cm 24,59cm

#3 Gewicht: verschil van een halve kilo

Naast het formaat is ook het gewicht van een laptop van belang. Het verschil tussen de 14- en 16-inch is best fors. De 16-inch MacBook Pro is namelijk ruim 500 gram zwaarder: 2,15 kilo tegenover 1,61 kilo voor het 14-inch model. In verhouding met de vorige modellen is er ook wat verschil: zo’n 150 tot 200 gram. Tip: wil je alvast het verschil in gewicht merken voordat je je keuze maakt, stop dan een stapel boeken van het desbetreffende gewicht in een tas en kijk of het verschil voor jou groot genoeg is.

#4 Batterijduur: de 16-inch wint het

Niet geheel verrassend heeft de grotere MacBook ook de langere batterijduur. Het verschil tussen de 14-inch vs de 16-inch MacBook Pro is qua batterijduur zo’n 3 tot 4 uur, afhankelijk van wat je ermee gaat doen. Als je de langste accuduur wil, dan moet je dus bij het grotere model zijn. Maar het verschil is ook weer verwaarloosbaar, zeker als je toch altijd bij een stopcontact in de buurt bent.

Batterijduur internetten Batterijduur films kijken Aantal wattuur 14-inch MacBook Pro 2021 Tot 11 uur Tot 17 uur 70 wattuur 16-inch MacBook Pro 2021 Tot 14 uur Tot 21 uur 100 wattuur 13-inch MacBook Pro 2020 Tot 17 uur Tot 20 uur 58,2 wattuur 16-inch MacBook Pro 2019 Tot 11 uur Tot 11 uur 100 wattuur

#5 Opladen: meer mogelijkheden op 14-inch

Naast de batterijduur is ook het opladen van belang. Beide modellen ondersteunen snelladen, maar alleen op de 14-inch MacBook Pro 2021 kun je snelladen via zowel de MagSafe 3-poort als via Thunderbolt 4. Bij de 16-inch versie kan dat uitsluitend via de MagSafe 3-aansluiting. Waar je ook rekening mee moet houden, is dat je bij de 14-inch MacBook Pro een 67W- of 96W-oplader krijgt, afhankelijk van het model. Bij de 16-inch MacBook Pro wordt een nieuwe 140W-adapter geleverd. Dat is de allereerste GaN-adapter van Apple. GaN is een relatief nieuwe techniek voor opladers, dat al gebruikt wordt door Belkin en Aukey, twee populaire merken voor opladers en soortgelijke accessoires. Deze opladers maken gebruik van galliumnitride-technologie. Een belangrijk kenmerk van dergelijke opladers is dat ze lichter qua gewicht en kleiner zijn en minder snel warm worden. Dergelijke opladers hebben vaak wél een hoog vermogen. Het voordeel van deze zwaardere lader is dat deze geschikt is voor alle overige recente MacBooks.

#6 Specificaties voor instapmodel

Zoals we eerder al zeiden, zijn de specificaties van beide modellen nagenoeg gelijk. Je kan kiezen voor een M1 Pro of M1 Max-chip, met op beide versies tot 64GB RAM en 8TB opslag. Maar het verschil zit hem in de startspecificaties. De 14-inch MacBook Pro wordt geleverd vanaf een 8-core CPU en 14-core GPU M1 Pro-chip. Bij de 16-inch krijg je meteen een 10-core CPU en 16-core GPU, maar daar betaal je ook wel meer voor. Maar als voor jouw situatie een 8-core CPU en 14-core GPU meer dan genoeg is, kun je betere kiezen voor het 14-inch model. Je betaalt anders extra voor rekenkracht die je helemaal niet nodig hebt. Het prijsverschil tussen de twee instappers is €500,-.

Overeenkomsten 14- en 16-inch MacBook Pro

Beide modellen hebben heel veel overeenkomsten. In allebei de formaten zit een hoge resolutie mini-LED display met True Tone, ProMotion tot 120Hz en een helderheid tot 1000 nits, met een piekhelderheid van 1600 nits. Ook andere eigenschappen, zoals de camera (1080p in een notch), audio en microfoon (hifi-systeem met Dolby Atmos en ruimtelijke audio, met drie microfoons) en het toetsenbord zijn identiek. Beide modellen hebben een volledig Magic Keyboard met achtergrondverlichting. Er zijn fysieke functietoetsen en er is een Touch ID-vingerafdrukscanner. Ook hebben beide uitvoeringen een Force Touch Trackpad, al is die van de 16-inch wel ietsjes groter.

Je kunt zowel de 14- als 16-inch MacBook Pro naar je eigen hand zetten. Je hebt de keuze uit de M1 Pro of M1 Max-chip, met tot maximaal een 10-core CPU en een 32-core GPU. Ook het centraal werkgeheugen kan geupgraded worden tot 64GB, al kan dat alleen met de M1 Max. Onthoud ook dat de M1 Max-chip minimaal 32GB werkgeheugen heeft. 16GB is daarbij geen optie, zowel bij de 14- als 16-inch MacBook Pro. Lees ook ons artikel met de verschillen tussen de M1 Pro- en M1 Max-chip.

Beide modellen hebben bovendien hetzelfde ontwerp. Je kan kiezen tussen zilver en spacegrijs, waarbij de hoeken van de MacBook aangepast zijn ten opzichte van de voorlopers. Qua poorten hoef je ook niet te kiezen: zowel de 14- als 16-inch versies hebben drie usb-c-poorten, een sd-kaartslot, hdmi-ingang en MagSafe 3.

Conclusie 14-inch vs 16-inch MacBook Pro 2021

Je keuze voor de 14- of 16-inch MacBook Pro zal vooral afhangen van deze eigenschappen: schermformaat, afmetingen en gewicht, batterijduur en specificaties. Werk je uitsluitend op de MacBook Pro zelf en gebruik je geen extern beeldscherm, dan zal je de voorkeur hebben voor een zo groot mogelijk display. Ook als je veel op dezelfde plek werkt en de MacBook maar zelden met je meeneemt, ligt de grotere 16-inch versie meer voor de hand. Werk je vaak op flexibele werkplekken, heb je een kleiner bureau of wil je zo min mogelijk gewicht met je meedragen, dan zal de 14-inch versie de betere keuze zijn. De draagbaarheid is simpelweg veel hoger.

Als je puur kijkt naar specificaties en het formaat voor jou niet zo van belang is, is de keuze een stuk lastiger. Beide modellen kunnen exact dezelfde specificaties hebben, mits je bij de 14-inch versie kiest voor een upgrade. Qua prestaties doen ze dan ook niet voor elkaar onder. Het enige waar je op dit gebied echt rekening mee moet houden, is de batterijduur. Het 16-inch model gaat een stukje langer mee en als je veel moet werken op plekken waar geen stopcontact in de buurt is, kan dat een overweging zijn om toch voor de grotere versie te gaan.

Ga de 14-inch MacBook Pro kopen als…

…je de snelste MacBook in een zo compact mogelijk jasje wil.

…je veel op verschillende werkplekken werkt. Het kleinere formaat kan dan een stuk praktischer zijn.

…je veelzijdiger wil snelladen. Met de 14-inch versie kan dat met zowel MagSafe 3 als Thunderbolt 4.

…een 8-core CPU en 14-core GPU voor jou genoeg zijn. Deze configuratie vind je alleen op het kleinere model.

Ga de 16-inch MacBook Pro kopen als…

…je voor je werk een groter scherm nodig hebt. Dat is handig als je meerdere apps tegelijk gebruikt.

…je de langste accuduur wil.

…je veel op dezelfde plek werkt. Draagbaarheid is voor jou niet zo belangrijk.

…je graag de nieuwste 140W oplader wil (hoewel je deze ook gewoon los kan kopen).

