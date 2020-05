Met de nieuwe MacBook Air Retina en de vernieuwde MacBook Pro heeft Apple er twee nieuwe 13-inch laptops bij. Als je nog een nieuwe MacBook wil kopen, kan het zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. In deze vergelijking zetten we drie 13-inch MacBook-modellen tegenover elkaar. Wat zijn de belangrijkste verschillen bij de MacBook Air vs 13-inch MacBook Pro? Als je moeite hebt met kiezen, lees dan snel verder.

MacBook Air vs MacBook Pro 13-inch verschillen

We vergelijken drie modellen:

De 13-inch MacBook Pro 2020 vind je binnenkort ook bij andere winkels, zoals Amac en bij online winkels:

Dit zijn de belangrijkste verschillen:

MacBook Air 2020 vs. 13-inch MacBook Pro 2020 instapmodel

Prijs : De nieuwste MacBook Air is ongeveer €300 goedkoper.

: De nieuwste MacBook Air is ongeveer €300 goedkoper. Beeldkwaliteit : De instap MacBook Pro heeft een hogere helderheid (500 nits tegenover 400 nits). Ook toont de MacBook Pro mooiere kleuren dankzij P3 kleurweergave.

: De instap MacBook Pro heeft een hogere helderheid (500 nits tegenover 400 nits). Ook toont de MacBook Pro mooiere kleuren dankzij P3 kleurweergave. Processor : De MacBook Pro-instap heeft een quad-core processor, maar deze is wel wat ouder dan dual-core-processor van de MacBook Air. De MacBook Pro heeft een 8e generatie i5-processor, terwijl de MacBook Air een 10e generatie i3-processor heeft.

: De MacBook Pro-instap heeft een quad-core processor, maar deze is wel wat ouder dan dual-core-processor van de MacBook Air. De MacBook Pro heeft een 8e generatie i5-processor, terwijl de MacBook Air een 10e generatie i3-processor heeft. Uitbreiden : Je kan bij beide modellen de processor uitbreiden. Bij de nieuwe MacBook Air kun je kiezen voor een 1,1-GHz dual-core Intel Core i3-processor tot een 1,7-GHz quad-core Intel Core i7-processor. Bij het instapmodel van de Pro loopt dit van 1,4-GHz quad-core i5 tot 1,7-GHz quad-core i7.

: Je kan bij beide modellen de processor uitbreiden. Bij de nieuwe MacBook Air kun je kiezen voor een 1,1-GHz dual-core Intel Core i3-processor tot een 1,7-GHz quad-core Intel Core i7-processor. Bij het instapmodel van de Pro loopt dit van 1,4-GHz quad-core i5 tot 1,7-GHz quad-core i7. Graphics : Er zit in de MacBook Air betere graphics (Intel Iris Plus) ten opzichte van de instap-Pro (Intel Iris Plus 645).

: Er zit in de MacBook Air betere graphics (Intel Iris Plus) ten opzichte van de instap-Pro (Intel Iris Plus 645). Werkgeheugen : De nieuwste Air heeft betere werkgeheugen dan de instap MacBook Pro van 13-inch.

: De nieuwste Air heeft betere werkgeheugen dan de instap MacBook Pro van 13-inch. Touch Bar en Touch ID : Het instapmodel van de MacBook Pro 13-inch heeft een Touch Bar en Touch ID. Op de MacBook Air vind je alleen de Touch ID-sensor.

: Het instapmodel van de MacBook Pro 13-inch heeft een Touch Bar en Touch ID. Op de MacBook Air vind je alleen de Touch ID-sensor. Speakers en microfoon : Zowel de speakers als de microfoons zijn beter op de MacBook Pro. Dat komt van pas als je veel met audio werkt.

: Zowel de speakers als de microfoons zijn beter op de MacBook Pro. Dat komt van pas als je veel met audio werkt. Batterijduur : De batterij van de MacBook Air gaat 1 uur langer mee (11 uur ten opzichte van 10 uur).

: De batterij van de MacBook Air gaat 1 uur langer mee (11 uur ten opzichte van 10 uur). Gewicht en afmeting : De MacBook Air is iets lichter en dunner aan de onderkant. Deze is daardoor iets draagbaarder, al scheelt het niet veel.

: De MacBook Air is iets lichter en dunner aan de onderkant. Deze is daardoor iets draagbaarder, al scheelt het niet veel. Kleuren: Bij de MacBook Air kun je kiezen voor goud, zilver en spacegrijs. Bij de MacBook Pro alleen zilver en spacegrijs.

MacBook Air 2020 vs. 13-inch MacBook Pro 2020 met vier Thunderbolt-poorten

Prijs : De high-end 13-inch MacBook Pro uit 2020 is €930 duurder dan de nieuwste MacBook Air. Maar daar krijg je dan ook wel betere specs voor.

: De high-end 13-inch MacBook Pro uit 2020 is €930 duurder dan de nieuwste MacBook Air. Maar daar krijg je dan ook wel betere specs voor. Beeldkwaliteit : De duurdere MacBook Pro 2020 heeft een True Tone-scherm met brede kleurweergave. De MacBook Air heeft ook True Tone, maar met een standaard kleurweergave, waardoor de kleuren minder mooi zijn. Het verschil is echter klein en is vooral van belang voor professionals. Ook is de helderheid hoger met 500 nits in plaats van 400.

: De duurdere MacBook Pro 2020 heeft een True Tone-scherm met brede kleurweergave. De MacBook Air heeft ook True Tone, maar met een standaard kleurweergave, waardoor de kleuren minder mooi zijn. Het verschil is echter klein en is vooral van belang voor professionals. Ook is de helderheid hoger met 500 nits in plaats van 400. Processor : Er zit een snellere quad-core Intel Core i5-processor van 2,0-GHz (10e generatie) in deze duurdere 13-inch MacBook Pro.

: Er zit een snellere quad-core Intel Core i5-processor van 2,0-GHz (10e generatie) in deze duurdere 13-inch MacBook Pro. Uitbreiden : De MacBook Pro-processor is uit te breiden tot 2,3-GHz quad-core Intel Core i7. Voor meer geavanceerdere taken zoals foto- en videobewerking komt dit beter van pas.

: De MacBook Pro-processor is uit te breiden tot 2,3-GHz quad-core Intel Core i7. Voor meer geavanceerdere taken zoals foto- en videobewerking komt dit beter van pas. Opslag : Er zit standaard 512GB opslag in deze MacBook Pro met Touch Bar. De MacBook Air begint bij 256GB. Bovendien kan je de Pro uitbreiden naar maar liefst 4TB, terwijl de MacBook Air ‘maar’ tot 2TB gaat.

: Er zit standaard 512GB opslag in deze MacBook Pro met Touch Bar. De MacBook Air begint bij 256GB. Bovendien kan je de Pro uitbreiden naar maar liefst 4TB, terwijl de MacBook Air ‘maar’ tot 2TB gaat. Werkgeheugen : De hoeveelheid RAM is bij de duurdere MacBook Pro meteen 16GB. Bij de MacBook Air moet je dit upgraden. Wil je de Pro upgraden, dan kan dat tot maar liefst 32GB.

: De hoeveelheid RAM is bij de duurdere MacBook Pro meteen 16GB. Bij de MacBook Air moet je dit upgraden. Wil je de Pro upgraden, dan kan dat tot maar liefst 32GB. Aansluitingen : Wil je meer aansluitingen, dan is deze high-end MacBook Pro de betere keuze. Deze heeft vier Thunderbolt 3-ingangen (twee aan elke kant). De MacBook Air heeft er alleen twee aan de linkerkant.

: Wil je meer aansluitingen, dan is deze high-end MacBook Pro de betere keuze. Deze heeft vier Thunderbolt 3-ingangen (twee aan elke kant). De MacBook Air heeft er alleen twee aan de linkerkant. Touch Bar en functietoetsen : Met de Touch Bar op de MacBook Pro 13-inch kun je allerlei interactieve knoppen gebruiken die zich aanpassen aan het gebruikte programma. Op de MacBook Air heb je nog gewoon fysieke functietoetsen.

: Met de Touch Bar op de MacBook Pro 13-inch kun je allerlei interactieve knoppen gebruiken die zich aanpassen aan het gebruikte programma. Op de MacBook Air heb je nog gewoon fysieke functietoetsen. Speakers en microfoon : De MacBook Pro heeft verreweg de beste speakers en microfoons.

: De MacBook Pro heeft verreweg de beste speakers en microfoons. Batterijduur : De batterij van de MacBook Air gaat 1 uur langer mee (11 uur ten opzichte van 10 uur).

: De batterij van de MacBook Air gaat 1 uur langer mee (11 uur ten opzichte van 10 uur). Gewicht en afmetingen : De MacBook Air is iets lichter en dunner aan de onderkant en daardoor iets draagbaarder.

: De MacBook Air is iets lichter en dunner aan de onderkant en daardoor iets draagbaarder. Kleuren: Bij de MacBook Air kun je kiezen uit goud, zilver en spacegrijs. Bij de MacBook Pro ontbreekt goud.

MacBook Air 2020 vs. 13-inch MacBook Pro: scherm en prestaties

Als je het allerbeste scherm wil, dan moet je bij de MacBook Pro zijn. Beide 13-inch modellen profiteren van de hogere helderheid en de brede kleurweergave. Voor professionele toepassingen waar veel met kleur gewerkt wordt (zoals foto- en videobewerking), kan dat van belang zijn. Dat wil echter niet zeggen dat het scherm van de nieuwe MacBook Air slecht is. Het gaat ook hier om een hoge resolutie Retina-scherm met 4 miljoen pixels. De MacBook Air heeft net als de twee Pro-modellen een True Tone-scherm. Met True Tone passen de kleuren op het scherm zich aan aan het omgevingslicht, waardoor ze natuurgetrouwer op beeld verschijnen.

De prestaties van de MacBook Pro zijn over het algemeen wel iets beter, maar eigenlijk alleen als je kiest voor de duurste MacBook Pro met Touch Bar. Deze heeft een quad-core processor die efficiënter is bij foto- en videobewerking. Bij de MacBook Air moet je uitbreiden om in de buurt te komen van dit model. Voor de meeste mensen zijn de prestaties van de MacBook Air meer dan voldoende, bijvoorbeeld voor tekstverwerking, internetten, mailen en de lichtere videobewerking. Je kan er prima uit de voeten en de prijs is een stuk aangenamer. De MacBook Pro spreekt dan ook vooral professionals aan die zwaardere programma’s gebruiken, zoals Photoshop en videobewerkingsprogramma’s. Maar kies dan wel voor het uitgebreidere model met vier Thunderbolt-poorten, tenzij je aan twee echt genoeg hebt en ook die extra boost in prestaties niet nodig hebt.

Overeenkomsten tussen de 2020 MacBook Air en 13-inch MacBook Pro

Naast de verschillen zijn er ook veel overeenkomsten tussen de MacBook Air en MacBook Pro. Dit zijn de belangrijkste overeenkomsten:

Scherm : De resolutie en schermformaat is op alle modellen gelijk (13,3-inch met 2560 x 1600 pixels).

: De resolutie en schermformaat is op alle modellen gelijk (13,3-inch met 2560 x 1600 pixels). True Tone : Het scherm van alle modellen is voorzien van True Tone, waardoor de kleuren natuurgetrouwer zijn.

: Het scherm van alle modellen is voorzien van True Tone, waardoor de kleuren natuurgetrouwer zijn. Toetsenbord : Ze hebben allemaal het nieuwe stabiele Magic Keyboard met schaarmechanisme, fysieke Escape-toets en pijltjestoetsen in omgekeerde T.

: Ze hebben allemaal het nieuwe stabiele Magic Keyboard met schaarmechanisme, fysieke Escape-toets en pijltjestoetsen in omgekeerde T. Touch ID : Je gebruikt op alle drie de modellen de Touch ID-sensor voor het ontgrendelen van je MacBook en het uitvoeren van Apple Pay-betalingen.

: Je gebruikt op alle drie de modellen de Touch ID-sensor voor het ontgrendelen van je MacBook en het uitvoeren van Apple Pay-betalingen. Aansluitingen : Ze hebben alle drie een koptelefoonaansluiting en enkel USB-C. Alleen de duurdere MacBook Pro heeft twee extra USB-C-poorten.

: Ze hebben alle drie een koptelefoonaansluiting en enkel USB-C. Alleen de duurdere MacBook Pro heeft twee extra USB-C-poorten. Camera : De specificaties van de FaceTime-camera zijn gelijk (720p HD).

: De specificaties van de FaceTime-camera zijn gelijk (720p HD). Trackpad : De trackpad is op alle modellen even groot en drukgevoelig met Force Touch.

: De trackpad is op alle modellen even groot en drukgevoelig met Force Touch. Beveiliging : Alle modellen hebben een veilige T2-chip. Deze regelt de onder andere de camera en zorgt voor handsfree Hé Siri.

: Alle modellen hebben een veilige T2-chip. Deze regelt de onder andere de camera en zorgt voor handsfree Hé Siri. Draadloos : Bluetooth 5.0 en snelle 802.11ac Wi-Fi is op alle modellen aanwezig.

: Bluetooth 5.0 en snelle 802.11ac Wi-Fi is op alle modellen aanwezig. Afmetingen: De afmetingen in de breedte en de diepte zijn hetzelfde. Het enige verschil is dat dit bij de MacBook Air schuin afloopt, waardoor de ene kant platter is dan de andere kant.

MacBook Air vs. 13-inch MacBook Pro: specificaties

Voor de volledigheid hebben we de specificaties van alle drie de modellen voor je op een rijtje gezet, zodat je de punten die voor jou het belangrijkst zijn eenvoudig kan vergelijken.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie MacBook Air vs. MacBook Pro 13-inch verschillen

Ben je op zoek naar de krachtigste en meest uitgebreide 13-inch MacBook, dan kom je automatisch uit bij de nieuwste MacBook Pro met vier Thunderbolt-aansluitingen. Deze heeft de beste chips, het mooiste scherm en de meeste aansluitingen. Ideaal dus voor mensen die professioneel bezig zijn met foto- en videobewerking, omdat je snellere prestaties hebt en meer apparaten tegelijk kan aansluiten zonder dat je daar meteen een extra USB-C-hub voor nodig hebt. Je betaalt daar wel een prijs voor, want deze is ruim €900 duurder dan de nieuwste MacBook Air.

Wil je vanwege de betere specs en het iets betere scherm en de Touch Bar, toch graag een MacBook Pro? Dan is het instapmodel een goede keuze. Deze lijkt op een aantal vlakken op de duurdere MacBook Pro, maar dan dus voor een lagere prijs. Je levert dan wel in op prestaties, maar als je niet dagelijks de krachtigste programma’s gebruikt, is dat geen probleem.

De MacBook Air Retina is meer geschikt voor een algemener publiek. Ben je op zoek naar een lekker snelle MacBook met een lange batterijduur waarop je kan mailen, tekstverwerken, internetten en filmpjes kan kijken, dan is dit model voor jou. Je kan er de komende jaren prima mee uit de voeten en hij is ook nog een stukje lichter en daardoor makkelijker mee te nemen. Als we zouden moeten kiezen tussen de 13-inch MacBook Air en instap MacBook Pro, geven wij toch de voorkeur aan de eerste. Zeker met een upgrade naar een quad-core i5-processor en 16GB RAM, heb je voor hetzelfde geld een betere laptop dan de standaard 13-inch MacBook Pro.

Ga de MacBook Air Retina kopen als…

…je de goedkoopste MacBook zoekt.

…je de lichtste MacBook wil en vaak onderweg bent.

…je de MacBook alleen gebruikt om documenten te typen, te surfen, mailen, lichte foto- en videobewerking en soortgelijke taken. Qua specs is de MacBook Air voor dit gebruik meer dan voldoende.

…je de langste batterijduur wil. De batterij gaat een uur langer mee.

…je graag een goudkleurige MacBook wil.

…je graag gewone functietoetsen wil en niet zit te wachten op een Touch Bar.

Bekijk ook MacBook Air 2020 kopen: is Apple's nieuwste laptop iets voor jou? De MacBook Air 2020 is de nieuwste versie van Apple's draagbare laptop. Deze gloednieuwe MacBook Air heeft een 13,3-inch scherm, een extra plat design met USB-C en een Retina-scherm. Check hier alle details van deze MacBook Air!

Ga het instapmodel van de 13-inch MacBook Pro kopen als…

…je een beter scherm wil, zonder dat je de hoofdprijs hoeft te betalen.

…je graag de Touch Bar wil gebruiken voor een lagere prijs.

…je wel een Pro wil, maar 256GB lokale opslag genoeg is.

→ Bekijk de prijs bij Apple: vanaf €1.499

Ga de duurdere 13-inch MacBook Pro kopen als…

…je de krachtigste compacte MacBook zoekt.

…je het geen probleem vindt om meer dan €2.000 uit te geven voor een MacBook en er graag lang mee wil doen.

…je veel professionele taken doet. Dit model heeft standaard 16GB RAM, waardoor foto- en videobewerking tegelijkertijd geen probleem is.

…je graag zoveel mogelijk opslag en werkgeheugen wil. Je kan alleen bij deze kiezen voor 4TB opslag en 32GB RAM.

…veel accessoires gebruikt. Deze duurdere variant heeft vier Thunderbolt 3-poorten, terwijl het goedkopere model er twee heeft.

→ Bekijk de prijs bij Apple: vanaf €2.129

Bekijk ook MacBook Pro kopen: alles over prijzen, modellen en specs vind je hier Lees alles over de MacBook Pro, de professionele laptop van Apple. Bekijk de MacBook Pro prijzen en aanbiedingen en lees over functies en specs. Dit is de krachtigste laptop van Apple met de beste specificaties, geschikt voor zware toepassingen.

Naast de standaardconfiguraties kun je ook nog kiezen voor een model op maat. Zo kun je bijvoorbeeld het instapmodel tegen een meerprijs voorzien van 16GB werkgeheugen, waardoor je soms alsnog voordeliger uit bent. Bij Apple zijn er allerlei configuraties mogelijk, dus check vooral de site als je een MacBook op maat wil.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog de grotere en nog krachtigere 16-inch MacBook Pro. Voor een uitgebreide vergelijking tussen alle modellen check je onze aparte artikel, waarin we uitgebreid de MacBooks vergelijken.

Bekijk ook MacBook vergelijken → Jouw MacBook-keuzehulp! Welke MacBook past bij jou? Welke MacBook past bij jou: de krachtige Pro of de goedkopere Air? In deze MacBook vergelijking zetten we alle modellen en afwegingen op een rijtje: van de 13-inch Air tot de 16-inch Pro. We vergelijken de MacBooks die momenteel verkrijgbaar zijn en leggen uit met welke factoren en eigenschappen je rekening moet houden.

Heb je je keuze gemaakt en wil je nu een MacBook kopen? In ons artikel vind je een actueel overzicht met prijzen en winkels.