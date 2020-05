iCulture Vandaag: dit was donderdag 7 mei 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 7 mei 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag werd bekend dat de Nederlandse coronavirus-app gebruik gaat maken van de oplossing van Apple en Google. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Hoe werkt het? Al je vragen over de Apple-Google COVID-19 oplossing hebben we op een rijtje gezet. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



De Nederlandse corona-app werkt met de oplossing van Apple en Google.

Pixelmator Pro (€43,99, macOS, 10.13+) - Nieuwe keyboard-shortcuts en verbeterde functies om afbeeldingen te vervangen.

Brydge Connect (gratis, iPad, iOS 13.0+) - Bijgewerkt voor de Pro+.