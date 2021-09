iPad mini 6 of iPad mini 5: moeite met kiezen?

Je wilt de nieuwe iPad mini 2021 kopen maar twijfelt of de voorganger iPad mini 5 ook aan jouw behoeften voldoet. Dat is een logische vraag, want eerdere modellen kun je vaak met korting in de winkel vinden, terwijl de allernieuwste maar liefst €100,- in prijs omhoog is gegaan!

Of je hebt nu al een iPad mini 5 en wilt weten of je erop vooruit gaat met de iPad mini 6. Qua uiterlijk zijn ze heel verschillend en ook aan de binnenkant zijn er heel wat dingen verbeterd.



iPad mini 2021 vs iPad mini 2019 verschillen

Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen tussen de iPad mini 2021 en iPad mini 2019 op een rijtje:

Prijs : De prijs van het nieuwste model ligt maar liefst €100,- hoger. Dit heeft te maken met het nieuwe uiterlijk en verbeteringen op allerlei vlakken. Tegelijk is de iPad mini 5 toe aan een prijsverlaging, waardoor het prijsverschil nog groter wordt. Verderop zie je de prijsverschillen tussen beide modellen.

: De prijs van het nieuwste model ligt maar liefst €100,- hoger. Dit heeft te maken met het nieuwe uiterlijk en verbeteringen op allerlei vlakken. Tegelijk is de iPad mini 5 toe aan een prijsverlaging, waardoor het prijsverschil nog groter wordt. Verderop zie je de prijsverschillen tussen beide modellen. Gewicht : De iPad mini 6 is lichter dan zijn voorganger. Hij weegt 293 gram terwijl de iPad mini 5 nog 301 gram op de weegschaal bracht.

: De iPad mini 6 is lichter dan zijn voorganger. Hij weegt 293 gram terwijl de iPad mini 5 nog 301 gram op de weegschaal bracht. Afmetingen: De iPad mini 6 is iets korter, maar wel iets dikker. Hij meet 195,4 x 134,8 x 6,3 mm. Bij de iPad mini 5 was dat nog 203,2 x 134,8 x 6,1 mm.

Design : de nieuwste iPad mini heeft een compleet nieuw uiterlijk met platte randen en smallere bezels.

: de nieuwste iPad mini heeft een compleet nieuw uiterlijk met platte randen en smallere bezels. Touch ID : Op beide modellen aanwezig, maar bij de iPad mini 6 zit ‘ie niet meer in de thuisknop onder het scherm, maar bovenop in de aan/uitknop.

: Op beide modellen aanwezig, maar bij de iPad mini 6 zit ‘ie niet meer in de thuisknop onder het scherm, maar bovenop in de aan/uitknop. Kleuren: De iPad mini 6 is verkrijgbaar in paars, roze, spacegrijs en sterrenlicht (bijna wit). Bij de iPad mini 5 heb je de ‘klassieke’ keuze uit de kleuren spacegrijs, zilver en goud.

Scherm : Het scherm heeft smallere randen en is bij de iPad mini 2021 gegroeid naar 8,3-inch, terwijl alle voorgaande modellen een 7,9-inch scherm hadden.

: Het scherm heeft smallere randen en is bij de iPad mini 2021 gegroeid naar 8,3-inch, terwijl alle voorgaande modellen een 7,9-inch scherm hadden. Schermresolutie : de nieuwste iPad mini heeft een Liquid Retina-scherm van 2266 x 1488 pixels, terwijl zijn voorganger een ‘gewoon’ Retina-scherm van 2048 x 1536 pixels heeft.

: de nieuwste iPad mini heeft een Liquid Retina-scherm van 2266 x 1488 pixels, terwijl zijn voorganger een ‘gewoon’ Retina-scherm van 2048 x 1536 pixels heeft. Camera achterzijde : Apple heeft in de iPad mini 2021 een 12 megapixel camera verwerkt met f/1.8 diafragma, Quad-LED-flitser en Smart HDR 3. Bij het 2019-model was dat nog een 8 megapixel camera met f/2.4 diafragma en Auto HDR. Videofilmen gaat maximaal op 1080p/30fps, terwijl het nieuwste model 4K/60fps kan filmen met een uitgebreid dynamisch bereik voor video.

: Apple heeft in de iPad mini 2021 een 12 megapixel camera verwerkt met f/1.8 diafragma, Quad-LED-flitser en Smart HDR 3. Bij het 2019-model was dat nog een 8 megapixel camera met f/2.4 diafragma en Auto HDR. Videofilmen gaat maximaal op 1080p/30fps, terwijl het nieuwste model 4K/60fps kan filmen met een uitgebreid dynamisch bereik voor video. Camera voorzijde : De iPad mini 2021 heeft een 12 megapixel ultragroothoeklens met een kijkhoek van 122 graden, waardoor Center Stage mogelijk is. De iPad mini 2019 heeft een teleurstellende 7 megapixel camera met een f/2.2 diafragma, Retina-flitser, Auto HDR voor foto’s en 1080p filmen, maar geen opvallende extra functies.

: De iPad mini 2021 heeft een 12 megapixel ultragroothoeklens met een kijkhoek van 122 graden, waardoor Center Stage mogelijk is. De iPad mini 2019 heeft een teleurstellende 7 megapixel camera met een f/2.2 diafragma, Retina-flitser, Auto HDR voor foto’s en 1080p filmen, maar geen opvallende extra functies. Processor : De A15 Bionic neemt het op tegen de A12 Bionic en dat betekent een flink verschil in performance. Dit levert een 80% betere performance voor de CPU en 50% performance voor de GPU op.

: De A15 Bionic neemt het op tegen de A12 Bionic en dat betekent een flink verschil in performance. Dit levert een 80% betere performance voor de CPU en 50% performance voor de GPU op. Aansluiting: Terwijl de iPad mini 6 een usb-c-aansluiting heeft waarop je accessoires zoals camera’s en externe schijven kunt aansluiten, gaat dat bij het eerdere model wat lastiger via de Lightning-poort.

5G : De iPad mini 6 is het eerste model met 5G-connectiviteit. BIj de iPad mini 5 ben je aangewezen op 4G. Dit is optioneel verkrijgbaar op beide modellen.

: De iPad mini 6 is het eerste model met 5G-connectiviteit. BIj de iPad mini 5 ben je aangewezen op 4G. Dit is optioneel verkrijgbaar op beide modellen. Apple Pencil : Je kunt op de iPad mini 6 gebruik maken van de tweede generatie Apple Pencil. Dit betekent ook dat je de tekenpen magnetisch op de zijkant kunt plakken en opladen. De iPad mini 5 was de eerste mini die met de Apple Pencil werkt, maar alleen de eerste generatie.

: Je kunt op de iPad mini 6 gebruik maken van de tweede generatie Apple Pencil. Dit betekent ook dat je de tekenpen magnetisch op de zijkant kunt plakken en opladen. De iPad mini 5 was de eerste mini die met de Apple Pencil werkt, maar alleen de eerste generatie. Speaker: In beide gevallen zijn er twee speakers aanwezig, maar het nieuwere model past het geluid in landscape aan.

iPad mini 6 vs iPad mini 5 overeenkomsten

Zoals je ziet verschilt de iPad mini 2021 op heel veel punten van de iPad mini 2019. Niet alleen het uiterlijk is anders, ook intern is er van alles veranderd. Er zijn echter ook nog wel wat overeenkomsten tussen beide modellen. Zo beschikken ze allebei over:

Materiaal : Beide modellen zijn gemaakt van aluminium, waarbij steeds vaker gebruik wordt gemaakt van gerecycled materiaal.

: Beide modellen zijn gemaakt van aluminium, waarbij steeds vaker gebruik wordt gemaakt van gerecycled materiaal. Schermafwerking : Beide iPads hebben een volledig gelamineerd scherm met antireflectiecoating en vinerafdrukbestendige laag.

: Beide iPads hebben een volledig gelamineerd scherm met antireflectiecoating en vinerafdrukbestendige laag. Schermtechnologie : Beide modellen ondersteunen Apple’s True Tone-technologie en een breed P3-kleurengamma.

: Beide modellen ondersteunen Apple’s True Tone-technologie en een breed P3-kleurengamma. Pixeldichtheid : In beide gevallen is sprake van een vrij hoge pixeldichtheid van 326 ppi.

: In beide gevallen is sprake van een vrij hoge pixeldichtheid van 326 ppi. Helderheid scherm : Met een helderheid van 500 nits vallen deze tablets in de middenmoot.

: Met een helderheid van 500 nits vallen deze tablets in de middenmoot. Opslag : Beide modellen zijn verkrijgbaar met 64GB of 256GB opslag.

: Beide modellen zijn verkrijgbaar met 64GB of 256GB opslag. Batterijduur : Beide modellen hebben een gebruiksduur van 10 uur.

: Beide modellen hebben een gebruiksduur van 10 uur. Bluetooth: In beide gevallen Bluetooth 5.

De iPad mini 2019 biedt ondanks de overeenkomsten wel wat meer mogelijkheden en is een stuk toekomstbestendiger. Je kunt er vanuit gaat dat dit model nog een jaar of vijf updates krijgt. Bij de iPad mini 4 zal de ondersteuning met nieuwe updates wat eerder stoppen.

Conclusie iPad mini 2021 vs iPad mini 2019 verschillen

Het grootste verschil bij de iPad mini 6 en zijn voorganger is het nieuwe design, waarmee het in lijn komt met de eerder aangepaste Apple-producten. Van iMac 2021 tot de recente iPhones: heel veel producten hebben nu platte randen. De iPad mini 6 neemt een paar functies over van de iPad Pro, zoals Center Stage. Maar er zit nog steeds een Touch ID-knop in, al is deze nu wel verplaatst naar de aan/uit-knop.

De smallere randen maken de iPad mini 2021 een lust voor het oog. Intern is er ook flink wat verbeterd: usb-c voor opladen, een verbeterde camera, snellere processor, optionele 5G en ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil.

Als je eisen niet zo hoog zijn, zou je ook de iPad mini 5 nog prima kunnen aanschaffen, zeker als je een goede deal kunt vinden. Maar heb je het geld ervoor over, dan raden we aan om toch echt voor de 6e generatie iPad mini te gaan.

