Rode mijter met kruis, grote witte baard en zijn stalen ros Ozosnel. Elk jaar is Sint Nicolaas weer goed voor ontelbare vrolijke kinderen. De Sinterklaasperiode nadert zijn hoogtepunt en dat is voor iCulture natuurlijk dé gelegenheid om deze bijzondere en leuke Sinterklaas-apps op een rij te zetten.

Deze lijst met Sinterklaas-apps is bijgewerkt voor Sinterklaas 2021. Door het beperkte aanbod van nieuwe apps vind je in deze lijst apps die in 2019 of later nog een update gekregen hebben.

Heb je nog geen idee wat je aan Sinterklaas moet vragen? Check dan onze iCulture cadeaugids, waarin we suggesties geven voor elke Apple-liefhebber. Van de nieuwste smart home-accessoires tot speelgoed en hebbedingetjes.

Bekijk ook iCulture Gift Guide Vanwege de speciale opmaakt kan dit artikel kan helaas niet in onze app worden bekeken. Zoek je nog ideeën voor cadeaus een speciale gelegenheid, zoals de feestdagen? Is er binnenkort iemand jarig of wil je zomaar iemand verrassen? Zoek niet langer! De iCulture Gift Guide geeft inspiratie: voor jong tot oud en in elke prijsklasse hebben we leuke cadeaus voor je verzameld.

Sinterklaasprogramma’s op tv kijken via iPhone en iPad

Op televisie worden allerlei programma’s omtrent Sinterklaas en zijn Pieten uitgezonden. Je kunt ze natuurlijk ook op je iPhone en iPad kijken. Op Videoland zijn diverse Sinterklaasprogramma’s te bekijken. Tijdens Pakjesavond zelf zijn er meerdere tv-programma’s omtrent Sinterklaas. Op NPO 1 is Paul de Leeuw met zijn programma Sint & De Leeuw op de buis. Dit programma en meer is te kijken via de bekende televisie-apps voor iPhone en iPad, maar ook de vele televisie-apps voor de Apple TV.

Bekijk ook Televisiekijken op je iPhone en iPad met Nederlandse apps Televisiekijken doe je net zo makkelijk op je iPhone en iPad, waar je maar wilt. Met deze Nederlandse apps kijk je tv, overal en op elk moment.

Gifthings

Gifthings hoort niet per se bij de pure Sinterklaas-apps, maar kan wel goed van pas komen gedurende de feestdagenperiode. Met de app maak je een verlanglijstje met spullen die je graag wil hebben. De app laat je zoeken door de database van tientallen webwinkels, zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol.com en in een paar tikken deel je je verlanglijstje via WhatsApp, iMessage of een andere berichtenapp. Het is daardoor een fluitje van een cent om je verlanglijstje naar Sinterklaas door te sturen.

Sinterklaas Stickers voor iMessage

Ook iMessage kun je omtoveren in een Sinterklaas-gesprek. Met deze geanimeerde iMessage-stickers plaats je Sinterklaas, Piet en andere Sinterklaas-gerelateerde voorwerpen rechtstreeks in je iMessage gesprek. Je kunt ze sturen door op de stickers te tikken, maar je kunt ze ook gewoon in het gesprek plakken. Het leuke is dat elke sticker voorzien is van een geinige en korte animatie, waardoor je gesprek er ook nog levendiger uit ziet.

Bellen met Sinterklaas

Altijd al willen bellen of sms’en met Sinterklaas? Met deze app kan het! Bel hem om te kijken of hij zijn telefoon opneemt of spreek zijn voicemail in. Of stuur een sms en je krijgt meteen antwoord. Je kunt ook enkele gegevens invullen zodat de Sint je kind toe kan spreken. Met Bellen met Sinterklaas kun je ook Pakjesavond (of middag/ochtend) op een leuke manier inluiden door Sinterklaas te laten vertellen waar de pakjes verstopt zijn. En misschien belt ‘ie wel terug om te vragen of de cadeautjes leuk zijn. Een in-app aankoop ontgrendelt alle opties. Meest recente update dateert gewoon uit 2021, dus deze app moet prima werken.

Sinterklaas aan de telefoon!

Deze app lijkt qua opzet heel erg op Bellen met Sinterklaas, maar het verschil is dat deze op veel verschillende toestellen aanwezig is. Er is zelfs een versie voor de Apple Watch, zodat je op je horloge met Sinterklaas kan bellen. Je kan een tijd reserveren, zodat de app je een melding stuurt als je “gebeld” wordt. Je kan je boodschap personaliseren en je kan voor tegen betaling alle opnames van Sinterklaas downloaden. De meest recente update dateert uit 2019.

Red het paard van Sinterklaas

Voor de kids is er dit spelletje met het paard van Sinterklaas in de hoofdrol. Het is één van de weinige Sinterklaas-apps met een spel die nog bestaat. Je springt van dak naar dak terwijl je cadeautjes door de schoorsteen gooit. Er zijn in totaal acht levels, dus er is genoeg te spelen. Je kan de levels ook steeds opnieuw spelen en proberen je score te verbeteren. De meest recente update dateert uit 2019.

Sinterklaasjournaal kijken op iPhone en iPad

De sinterklaasperiode is bijna afgelopen, maar deze app mag natuurlijk niet missen. Elke dag om 18:00 uur is er een Sinterklaasjournaal op tv, waarmee kinderen op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Het Sinterklaasjournaal wordt uitgezonden door de NTR op Zapp (NPO 3) en er zijn meerdere manieren om ernaar te kijken – ook als je even niet thuis bent via je iPhone of iPad. De presentatie vanuit de studio is in handen van Dieuwertje Blok. Jeroen Kramer trekt elk jaar als verslaggever het land in. Het journaal duurt ongeveer 10 minuten. Tot en met 5 december zijn de uitzendingen op tv; daarna kun je ze via NPO Start bekijken.

Sinterklaasjournaal kijken via NPO- en Zappelin-app

Via de NPO-app kijk je elke dag het Sinterklaasjournaal. Dat kan zowel live als via de gemist-functie, waarbij je de uitzending nog eens kunt terugkijken. Er is ook een aparte Zappelin-app (link) die je misschien al geïnstalleerd hebt omdat je peuters of kleuters hebt. Ook hiermee kun je het Sinterklaasjournaal kijken.

Bekijk naast deze Sinterklaas-apps ook eens de beste rijm- en gedichtenapps voor je iPhone en iPad, zodat je niet met je handen in het haar zit als er nog een leuk rijmpje gemaakt moet worden.

Bekijk ook Met deze rijm- en gedichtenapps sla je geen flater Zelfs als je alle rijmwoorden uit je hoofd hebt geleerd, is een beetje hulp soms niet verkeerd. Met een onmogelijk woord om op te rijmen heb je nu niet langer pech, want met deze gids helpt iCulture je op weg.