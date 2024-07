Mocht je nog een oude Apple Watch hebben liggen en niet weten wat je ermee moet doen, dan is de TinyPod misschien iets voor jou. Dit is een siliconenhoesje met ingebouwd scrollwiel.

De TinyPod is verkrijgbaar vanaf 80 dollar* en is in feite een siliconenhoesje met ingebouwd scrollwiel en een opening waarin de Apple Watch past. Daarna kun je het klikwiel van het hoesje gebruiken om door de interface van de Apple Watch te scrollen. De functie werkt met mechanische onderdelen die de Digital Crown van de Apple Watch aansturen. Op die manier zou je de TinyPod als een soort miniatuur iPhone gebruiken, al is het wel wat beperkt. Zo kun je de polsdetectie het beste uitschakelen, zodat de Apple Watch steeds ontgrendeld blijft. En een toegangscode kun je ook beter niet instellen, waardoor je functies zoals AirDrop zult missen.

*Excl. eventuele invoerkosten en verzendkosten

De achterkant van de Apple Watch blijft onbedekt, zodat je hem gemakkelijk kunt opladen met een standaard Apple Watch-lader. Het hoesje is verkrijgbaar in de maten 40/41 mm, 44/45 mm en 49 mm, zodat hij op alle Apple Watch-modellen past. Zelfs als je nog een Apple Watch Ultra ongebruikt hebt rondslingeren, zou je die in een TinyPod kunnen steken (al raden we in dat geval eerder aan om hem als tweedehands Apple Watch van de hand te doen). TinyPod is verder geschikt voor de Apple Watch Series 4 en later en de Apple Watch SE.

De bedenkers van TinyPod kondigden het accessoire eerder dit jaar al aan, maar nu is hij klaar om in de verkoop te gaan. De standaardmodellen kosten $80 en de Ultra-versie kost je $90. Daarnaast is er een simpeler model zonder klikwiel voor $30. Omdat je de polsdetectie uitschakelt, claimen de makers dat de Apple Watch opeens meerdere dagen meegaat. Als muziekspeler in combinatie met AirPods zou de TinyPod misschien wel een leuk speeltje kunnen zijn, al is de prijs dan weer net iets te hoog om ‘m voor de lol cadeau te doen.





Het is jammer dat Apple geen iPods meer maakt, terwijl er nog steeds behoefte is een simpele apparaatjes waarmee je alleen muziek kunt afspelen. De meeste recente Apple Watches hebben 32GB opslagruimte, wat op zich genoeg is voor het opslaan van wat muziek en podcasts. Voorwaarde om het financieel nog wel realistisch te maken is wel dat je al een ongebruikte Apple Watch hebt liggen (bijvoorbeeld een Series 4 die geen updates meer krijgt).