Prime Day deals 2023: korting op Philips Hue

Tijdens Amazon Prime Day zijn er diverse koopjes te vinden, ook op Philips Hue! Om te kunnen profiteren van deze smart home-koopjes (en alle andere deals) moet je Amazon Prime-abonnee zijn. Je kunt een proefabonnement van 30 dagen afsluiten om te kijken of het iets voor jou is.

Amazon Prime-deals voor Philips Hue

Er zijn heel wat Philips Hue-producten in de aanbieding tijdens Amazon Prime Day! En het mooie is: je krijgt 40% extra korting op het tweede product bij veel items die we hieronder noemen, zodat je nog meer bespaart.

Philips Hue starterkits

Philips Hue Starterkit 2 Lampen kleur E27: van €149,99 voor €114,95 (-23%)

Philips Hue armaturen

Philips Hue inbouw- en opbouwspots

Philips Hue buitenlampen

Philips Hue-accessoires

Philips Hue losse lampen

Check ook onze andere koopjespagina’s: