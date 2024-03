Google Nest Cam (indoor of outdoor) met korting

Bij Google kun je kiezen uit twee varianten van de Nest Cam. De ene is alleen binnenshuis te gebruiken en is voorzien van een draad, terwijl de andere voor alle weersomstandigheden geschikt is en op een batterij werkt. Beide camera’s zijn bedoeld om je huis te beveiligen. Met 24/7 live streaming, bewegings- en geluidswaarschuwingen en de Nest-app zorgt de Google Nest Cam ervoor dat je alles in het oog houdt. Zodra er beweging gedetecteerd wordt, krijg je een melding op je telefoon en via de ingebouwde microfoon kan je praten met de persoon.

De Nest Cam met batterij is het meest eenvoudig te plaatsen, want die vereist geen installatie. Je zet de camera binnen of buiten neer, op plekken die je in de gaten wilt houden. Hieronder vind je de beste deals voor beide modellen.