De leukste apps van december 2023 in App Gemist

In de maandelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen maand de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of tien apps voor iPhone, iPad en Mac.



Eerder deze maand besproken op iCulture:

iCulture App van de Maand: GrandPerspective Het nieuwe jaar is een prima moment om je Mac op te ruimen. GrandPerspective is een handige Mac-app die je helpt om schijfruimte te beheren en vrij te maken. Deze app van Erwin Bonsma valt op door zijn mooie grafische weergave. Je ziet het schijfgebruik met behulp van zogenaamde tree maps. Bestanden en mappen zijn visueel weergegeven als rechthoeken, waarbij de grootte van het bestand overeenkomt met de ruimte die het inneemt. Dit maakt het eenvoudig om grote bestanden snel terug te vinden. Je krijgt uitgebreide uitgebreide weergaveopties op basis van naam, type, aanmaakdatum en meer, ook met verschillende kleurenpaletten. De app biedt verder nog wat handige functies zoals snelle zoekopdrachten, een overzicht van de mappenstructuur, voorvertoningen met Quick Look en de mogelijkheid om bestanden direct te verwijderen. De filteringsopties van de app stellen je in staat om specifieke bestanden en mappen te verbergen, te filteren of uit te sluiten tijdens scans. GrandPerspective ondersteunt ook Time Machine-backups. Ondanks al deze mogelijkheden neemt de app weinig geheugen en schijfruimte in beslag en doet z’n werk zonder zonder de prestaties van je Mac te beïnvloeden.

Globetrotter

Globetrotter biedt een alternatief voor de Foto’s-app van Apple en is speciaal ontworpen voor reizigers. Het helpt gebruikers om reisherinneringen op een georganiseerde en interactieve manier te herbeleven en te delen. Kies een datum op de kalender en je ziet de foto’s en video’s van die dag. Dat is handiger dan het doorzoeken van al je foto’s. Globetrotter heeft ook een Herinneringen-tabblad, met hoogtepunten van een jaar geleden.

Een unieke eigenschap van Globetrotter is het Highlights-tabblad, waarop je details ziet van de landen die je hebt bezocht, gebaseerd op de geolocatie van je foto’s. Deze landen worden op een kaart getoond. Je ziet ook andere interessante gegevens, zoals het aantal foto’s per jaar.

Een andere leuke functie is de integratie met Apple Kaarten, die belangrijke wereldwijde bezienswaardigheden laat zien en deze zelfs in 3D toont. De ‘Event Routes’-functie laat zien welk pad je op de wereldbol hebt afgelegd op basis van je foto’s. Ook deze kun je delen.

Globetrotter is beschikbaar voor iOS, watchOS en macOS en is gratis te proberen. Voor langer gebruik moet je een betaald abonnement nemen. De app respecteert je privacy en verstuurt geen informatie naar externe servers.

Kernel

Bij Kernel denk je misschien aan een ingewikkelde technische app, maar het is juist bedoeld voor iets luchtigers: streaming videodiensten. Met Kernel kun je beter onthouden wat je op de verschillende streamingdiensten wil kijken. Er is zoveel aanbod, dat je wel eens de draad kwijtraakt. De simpele interface van de app is bedoeld om snel de gewenste content te vinden en acties uit te voeren, zoals opslaan in een afspeellijst, aanbevelingen en trailers bekijken en zien waar de content te streamen is. Je kunt gemakkelijk zelf series aanbevelen via iMessage of een afspeellijst aanmaken, zelfs voor series die nog niet zijn verschenen. Kernel is gratis, zonder advertenties of in-app aankopen.

Sokken

Het Nederlandse Studio Lassa heeft een nieuwe app uitgebracht, met de simpele naam Sokken. Deze app bevat verschillende vrolijke spelletjes met sokken, die je los van elkaar of als een serie kunt spelen, zonder tijdsdruk. Er zijn vijf spelletjes waarbij je sokken moet verzamelen die bij elkaar horen. En er zijn vier spelletjes met Sokkenrijm, waarbij beeld- en kleurrijm de uitdaging vormen. Als extraatje is er een onthulknop voor hints en oplossingen. Ook aan kleurenblinde gebruikers is gedacht: zij kunnen alle spelletjes spelen zonder rood-groen contrast.

Budget Flow

De van oorsprong Duitse app Budget Flow is er nu in versie 1.5.x. Deze update introduceert tal van nieuwe functies die de app nog beter en gebruiksvriendelijker maken. Allereerst zijn de budgetten aanzienlijk verbeterd. Als gebruiker kun je nu meerdere categorieën toewijzen aan een enkel budget en het optioneel een naam geven. Dit houdt alles overzichtelijker en flexibeler.

Daarnaast is er een nieuwe speciale weergave toegevoegd om de voorspelde ontwikkeling van een specifieke rekening te visualiseren. Hiermee kun je je financiële planning beter op orde brengen. Het geeft waardevolle inzichten in de toekomstige ontwikkeling van je rekeningsaldi. Op verzoek van gebruikers ondersteunt Budget Flow nu ook automatische creditcardafrekeningen. Je hoeft dan niet meer handmatig het bedrag te berekenen en een transactie aan te maken.

EcoScan

De Nederlandse app EcoScan doet er alles aan om Nederland weer wat schoner te maken. Dit doen ze door je precies te vertellen hoe je je afval kunt scheiden. De app laat zien in welke afvalbak een bepaalde verpakking of ander afvalproduct thuis hoort. De onlangs verschenen grote update van de app biedt weer iets nieuws: zwerfafval rapen wordt veranderd in een leuk en boeiend spel. Zwerfafval Bingo is bedoeld om mensen meer betrokken te maken bij schoonmaakacties. Je krijgt de kans om prijzen te winnen door zwerfafval te verzamelen. Daarnaast kun je beloond worden door sponsoring. We schreven eerder over EcoScan en waren enthousiast over de fotofunctie, waarmee je je afval kunt scannen en ook iets opsteekt over wat ermee gebeurt als je iets weggooit.

Bridges

Bridges is een nieuwe productiviteitsapp voor de Mac. Er zijn ook versies voor iPhone en iPad, maar die zul je apart moeten aanschaffen en downloaden. Deze app maakt het beheren van links (urls) aanzienlijk eenvoudiger, vooral voor mensen die voor hun werk vaak werken met presentaties, rapporten, podcastnotities, nieuwsbrieven of blogposts. Bij dit soort werk moet je vaak diverse links vastleggen, bijvoorbeeld voor bronvermeldingen en achtergrondinformatie.

Bridges lost het probleem op van het bijhouden van veel links in verschillende formaten, zoals Markdown of HTML. Je kunt links opslaan met een aangepaste titel, in een door jou gekozen map. Eenmaal opgeslagen in de app, krijg je een rijke voorvertoning van de link, inclusief de titel, hoofdafbeelding, favicon en URL. Je kunt de link kopiëren in meerdere formaten, zoals Hyperlink, Markdown, HTML, JSON of URL. Dankzij iCloud-synchronisatie zijn al je links op iPhone, iPad en Mac te raadplegen. De app is ontwikkeld door Jonathan Ruiz en kost eenmalig €3,99 zonder verdere abonnementen of aankopen.

Seeing AI

Niet nieuw, wel sterk verbeterd. Seeing AI is een revolutionaire, sprekende camera-app voor blinden en slechtzienden, gemaakt door Microsoft. Deze app heeft een flinke update gekregen en biedt nu tien verschillende functies, waardoor de toegankelijkheid en bruikbaarheid aanzienlijk zijn verbeterd.

Dit zijn de functies van Seeing AI:

Documenten: Herkent en leest gedrukte teksten voor. Kleur: Detecteert en benoemt dominante kleuren. Handschrift: Kan handgeschreven teksten herkennen en voorlezen. Korte Tekst: Spreekt alle teksten uit die voor de camera verschijnen, zoals etiketten of krantenkoppen. Licht: Meet de hoeveelheid licht via de iPhone-camera en verandert dit in een geluidssignaal. Persoon: Geeft informatie over leeftijd en identiteitskenmerken van mensen. Producten: Identificeert producten door het scannen van barcodes, met een hoorbare bevestiging. Scene: Beschrijft visueel wat er voor de camera verschijnt, zoals een tuin of de inhoud van een koelkast. Valuta: Herkent geldbiljetten om bij de juiste keuze te helpen. Wereld: Verkent onbekende ruimtes met behulp van LiDAR en audiofeedback.

Seeing AI is direct gratis te gebruiken zonder een account aan te maken. Voor visueel beperkte gebruikers worden alledaagse taken hiermee een stuk toegankelijker.

Stray

De avonturengame ‘Stray’ van Annapurna Interactive is nu te downloaden op Apple Silicon Macs. Spelers nemen de rol aan van een dappere oranje zwerfkat, die zich bevindt in een ommuurde stad vol robots en mutant-bacteriën. Het doel van het spel is om terug naar het oppervlak te komen met hulp van B-12, de drone-metgezel van de kat. Als speler moet je puzzels oplossen, obstakels omzeilen en missies voltooien, terwijl je robots en kwaadaardige bacteriën ontwijkt.

Het spel bevat platformelementen, waarbij je verschillende obstakels moet beklimmen en door interactie met de omgeving nieuwe paden vindt. Je kunt sluipen, miauwen naar robots en knuffelen met NPC’s. Stray werkt alleen op Apple Silicon Macs en maakt gebruik van Apple’s Metal Upscaling voor versnelde grafische prestaties en hoogwaardige visuals. De game werd in 2022 al op Windows, PlayStation en Xbox uitgebracht en is er nu dus ook voor de Mac.

Calory

Januari is de maand om weer op dieet te gaan en de app Calory speelt daarop in met nieuwe functies. Intermittent fasting is een populaire manier geworden om iets aan een steeds dikker wordende bierbuik te doen en dat kan nu met Calory. De app is ontworpen om het tellen van calorieën, het volgen van macro’s en meer zo eenvoudig mogelijk te maken. De nieuwe fasting-functie sluit hier naadloos bij aan. Met Calory kun je je intermittent fasting-periode starten met één tik na de laatste maaltijd. Tijdens het vasten kun je je voortgang bijhouden, zoals de verstreken tijd, de huidige lichaamsstatus en de resterende tijd. Dit is ook te volgn via Live Activiteiten in het Dynamic Island. Daarnaast krijg je pushmeldingen.

De app ondersteunt diverse fasting-varianten, afhankelijk van persoonlijke doelen. Wil je niet vasten, dan kun je Calory ook gebruiken. De app is ontworpen voor het tellen van calorieën en het volgen van macro’s. Een in-app abonnement is vereist om toegang te krijgen tot alle functies: dit kost je rond de €20 per jaar. Maar denk je dat je het toch niet zo lang gaat volhouden, dan kun je ook een maandabonnement afsluiten. De ontwikkelaars van Calory hebben ook de app WaterMinder gemaakt, waarmee je bijhoudt of je wel genoeg water drinkt.

ExpressVPN (Apple TV)

Met de komst van tvOS 17, dat ondersteuning biedt voor VPN-apps op de Apple TV, is het nu eenvoudiger om een VPN-provider direct op het apparaat in te stellen. De bekende VPN-aanbieder ExpressVPN speelt erop in met een speciale app voor de Apple TV. Het is te gebruiken door bestaande abonnees van ExpressVPN en biedt servers in 105 landen. Je kunt je virtuele locatie dus op allerlei manieren instellen, zodat je toegang krijgt tot streamingdiensten die geografisch beperkt zijn. De eerste versie van de app is eenvoudig maar functioneel. Je kunt inloggen op je account door een QR-code te scannen. Vervolgens kies je je voorkeursserver en start de VPN-verbinding. Voor de toekomst staan meer functies gepland.

Capture

Furkan Simsir, een indie iOS-ontwikkelaar uit Amsterdam, heeft een nieuwe app uitgebracht: Capture. Dit is een productiviteitsapp die de Getting Things Done-principe toepast door je snel gedachtes te laten vastleggen. Zodra de inspiratie toeslaat, biedt Capture de mogelijkheid om snel notities, lijsten en herinneringen vast te leggen. Dit gebeurt in real-time, zodat geen enkele gedachte verloren gaat.De app vereenvoudigt ook het overzetten van je content naar andere platformen. Met de exportfunctie van Capture kun je eenvoudig je gedachten en taken exporteren naar andere apps, zoals to-do-lijsten of kalenderapps.

Bovendien herkent Capture automatisch datums in je notities, waardoor je deze niet handmatig hoeft in te voeren. Voor nog meer gemak zijn er widgets beschikbaar waarmee je direct vanaf je beginscherm toegang hebt tot je vastgelegde notities. Deze widgets geven een visueel overzicht van je meest recente gedachten en taken, zonder dat je de app hoeft te openen.