De app heet Amsterdam Monster Factory en leidt je langs allerlei historische en belangrijke plekken. Nadruk ligt daarbij op het open minded-karakter van Amsterdam en dat blijkt ook wel uit het bijbehorende kunstwerk in het Vondelpark. Daarop staat in grote letters de tekst ‘Als je open staat voor anderen’. Die waarden staan de afgelopen jaren wel wat onder druk, maar daar merk je als toerist iets minder van. Toeristen en Amsterdammers die de stad wat beter willen leren kennen kunnen met de Amsterdam Monster Factory-app op pad gaan. Dat kost overigens wel geld: je kunt de eerste locatie gratis bekijken, maar daarna moet je €13 aftikken om de rest van de tour te doen. De aankoop blijft 2 weken actief, daarna moet je weer opnieuw betalen.

Amsterdam Monster Factory

Het werpt natuurlijk wel een drempel op dat je voor een bezienswaardigheden-app moet betalen. Helemaal als je nietsvermoedend je kids enthousiast hebt gemaakt bij de eerste stop, en daarna de sociale druk voelt om de rondleiding dan ook maar tegen betaling af te maken. Maar hopelijk zorgt dit ervoor dat de app wat langere tijd wordt onderhouden. Een groot probleem bij dergelijke apps die ter gelegenheid van een bepaald jubileum worden uitgebracht, is namelijk dat de ontwikkelaar er na verloop van tijd geen zin meer in heeft, of inmiddels een andere baan heeft.

In dit geval zit het met de potentiële inkomsten wel goed: de app is gemaakt met een flinke lijst aan partners en gebruikers moeten ook nog een fors bedrag betalen om er 2 weken gebruik van te maken. Daarnaast is er ook nog een shop waar je allerlei monster-merchandise kunt kopen. Heb je de Quest afgerond, dan krijg je kortingsbonnen om bij allerlei partners te shoppen. Dus qua verdienmodel stroomt er genoeg binnen.

De maker van de app is overigens geen Amsterdammer, maar de Ier Daniel Leahy, die al jarenlang in de hoofdstad woont. Na het opstarten van de app kies je de taal (Engels of Nederlands) en krijg je de verschillende opties voorgeschoteld, zoals het bekijken van de standbeelden of het starten van de Quest.

In totaal zitten er tien plekken in de app, die in met Augmented Reality kunt ontdekken. Je krijgt uitleg over bijvoorbeeld Paradiso en de wereldberoemde bands die er hebben gespeeld. Maar ook de zwarte bladzijden uit de geschiedenis komen aan de orde, zoals de Tweede Wereldoorlog. Daarbij worden AR-monsters getoond die de app leuk maken voor kinderen. Deze monsters zijn door stemauteurs ingesproken, wat het net iets speelser maakt dan een standaard audiotour.

Je kunt de monsters ook thuis bekijken en in je eigen tuin zetten.

Naast AR-monsters in de app is er ook een levensgroot standbeeld onthuld in het Vondelpark, die in dezelfde stijl is gemaakt. Je kunt ‘m vinden vlakbij de Vondelkerk, als je het rondje Vondelpark rechtsom loopt (gezien vanuit het centrum). Of deze er permanent blijft staan, is nog even de vraag. Kwaadwillenden kunnen er gemakkelijk op klimmen en de wat slordig afgewerkte sokkel ziet eruit alsof het voor korte tijd is bedoeld.

Vervangt deze app een gids? Voor Amsterdammers waarschijnlijk niet, maar voor toeristen uit binnen- en buitenland die maar korte tijd in de stad zijn kan het een leuk uitje zijn. Als je toch al van plan was om voor een paar tientjes een gids in te huren, is €13 een relatief goedkopere oplossing. De app is in het Nederlands en Engels te gebruiken en is nu al te downloaden in de App Store.

Blijf je liever thuis en wil je Amsterdam in detail zien? Dan kan dat nu met de extra gedetailleerde kaarten: