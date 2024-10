Foursquare-app stopt ermee: ingehaald door Google Maps

Vanaf 15 december 2024 is het afgelopen met de Foursquare City Guide. De app ontstond in 2009 in de begindagen van de App Store om leuke plekken vast te leggen waar je geweest was. Rond dezelfde tijd ontstond ook de tegenhanger Gowalla. Die legde al snel het loodje, maar Foursquare werd een groot succes, vooral onder reizigers en mensen die graag nieuwe plekken ontdekken om te eten of te drinken. De reviews waren in de begindagen van hoog niveau. Foursquare wist een succesvol businessmodel te bouwen door de locatiedata te verkopen aan andere andere partijen. Zo maakt Apple Kaarten sinds 2015 ook gebruik van Foursquare-data. Daarnaast bleef ook de losse Foursquare-app bestaan, waarin je reviews van restaurants en andere plekken kon bekijken. Die app gaat nu verdwijnen.

In een e-mail aan gebruikers zeggen de makers dat ze de moeilijke beslissing hebben moeten nemen om met de City Guide te stoppen. Het einde leek ook wel naderbij te komen, want als je restaurantreviews wilde lezen kon je tegenwoordig beter even in Google Maps kijken. Daar vind je beoordelingen die recenter zijn en afkomstig zijn van een breder mainstream publiek, terwijl veel Foursquare-gebruikers van het eerste uur in de loop van de tijd zijn afgehaakt.

Gebruikers kunnen tot 15 december 2024 eind van de dag (ET) de app blijven gebruiken. Daarna is alleen nog de City Guide op het web te bekijken, tot begin 2025. Er zal nog een datum bekend worden gemaakt wanneer ook deze offline gaat. Wil je je data exporteren, dan kan met deze instructies.

Het inchecken met de Swarm-app is nog wel steeds mogelijk. Je kunt daar je locaties delen met vrienden en bijhouden op welke leuke plekken je bent geweest. Deze app gaat voorlopig niet verdwijnn, want de makers hebben zelfs nieuwe functies beloofd. Je check-in historie blijft ook gewoon beschikbaar via de Swarm-app. Je kunt inloggen met de inloggegevens van de City Guide. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je de FAQ raadplegen of contact opnemen met de makers.

Swarm staat ook in onze lijst van locatietrackers, apps waarmee je al dan niet automatisch kunt vastleggen waar je bent geweest.